El Salto generacional en el Fútbol Agrario

Andrés Da Rosa y el objetivo de la reconstrucción»: Que los que se fueron puedan también volver»

A sus 35 años, la transición ha sido vertiginosa. Hasta hace apenas unos meses, Andrés Da Rosa sentía el rigor del césped y el roce de la competencia, incluso vistiendo la camiseta de la Selección Agraria en el último Campeonato del Litoral. Hoy, el exjugador cambia los botines por la gestión, asumiendo la presidencia de la Liga de las Colonias Agrarias con una hoja de ruta clara:

Identidad, retorno y apertura institucional.

El eje central de su administración no es un secreto. Da Rosa tiene la mirada puesta en aquellos clubes que, por diversos motivos, se alejaron de la estructura de la Liga. Para el nuevo presidente, la fortaleza de la competición reside en su capacidad de convocatoria y en el sentido de pertenencia de sus comunidades.

«Gestionar el retorno de los clubes desafiliados es una prioridad. Queremos que la Liga Agraria vuelva a ser ese punto de encuentro donde cada colonia se vea representada. Que los que se fueron puedan también volver»», desde el apunte de Andrés. como uno de sus pilares de gestión.

CÓMO RECUPERAR LA CLIENTELA…

Más allá de lo administrativo, Da Rosa entiende que el fútbol agrario es un fenómeno social. El objetivo es recuperar la clientela, ese público fiel que históricamente acompañó las jornadas de domingo y que hoy se busca atraer de nuevo mediante una estructura organizada y atractiva.

La meta es clara: que las canchas vuelvan a lucir con el marco de público que la rica historia del fútbol de las colonias merece.

En una señal de madurez dirigencial, el flamante presidente se propone derribar muros.

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La agenda de Da Rosa incluye:

– Diálogo con la Liga Salteña de Fútbol: Abrir canales de comunicación directos con el presidente de la principal liga del departamento para coordinar esfuerzos y fortalecer el fútbol regional.

– Vínculos con Salto Fútbol Club: Acentuar los puntos de contacto con la institución «naranja», entendiendo que el crecimiento del fútbol de Salto es un camino que debe recorrerse en conjunto.

Andrés Da Rosa inicia su mandato con la energía propia de quien conoce el vestuario, pero con la visión estratégica de quien entiende que el fútbol agrario necesita evolucionar para recuperar su lugar de privilegio en el interior del país. Ese es el fin. Y de eso se trata.

«Acentuar los lazos es mejorar la búsqueda»

— Hace apenas unos meses defendías la camiseta de la Selección Agraria en el Litoral.

¿Cómo se vive este cambio tan repentino de los botines al traje de dirigente?

— Es un cambio fuerte, pero necesario. Conozco el barro, el vestuario y las carencias que tienen nuestros clubes porque las viví hasta hace nada. Esa misma pasión que ponía en la cancha es la que hoy vuelco en la gestión. A mis 35 años, siento que tengo la energía para modernizar la Liga, pero siempre respetando la esencia de nuestras colonias. No es un fin personal. Es un fin de todo el grupo que conformamos»

— Tu prioridad número uno parece ser el retorno de los clubes que se alejaron. ¿Cómo pensás convencer a esas instituciones de que vuelvan a la Liga Agraria?

— El objetivo es gestionar un retorno real. No se trata solo de abrirles la puerta, sino de ofrecerles una Liga organizada, transparente y atractiva. Queremos recuperar la «clientela» del fútbol agrario; que la familia de la colonia vuelva a sentir que su club tiene un lugar de pertenencia aquí. Si fortalecemos la competencia, el interés es capaz de volver. Clubes que se fueron quedando al margen por razones económicas o carencias humanas. Bueno….tratemos de ver que es lo posible para volver»

— Hablando de alianzas, mencionaste la intención de abrir un diálogo fluido con la Liga Salteña de Fútbol. ¿Qué buscas con este acercamiento?

— Vivimos en el mismo departamento y respiramos el mismo fútbol. No podemos trabajar como islas. Mi intención es sentarme con el presidente de la Liga Salteña para buscar puntos de encuentro, coordinar calendarios y, por qué no, pensar en proyectos conjuntos que beneficien al jugador de Salto en general. La unidad nos hace más fuertes a todos».

— También hay un interés marcado en acentuar vínculos con Salto Fútbol Club. ¿Qué papel juega la institución «naranja» en tu visión de la Liga Agraria?

— Salto Fútbol Club es una vidriera importante. Queremos que el vínculo sea estrecho; que el jugador de las colonias sepa que hay un camino de crecimiento. Acentuar estos lazos nos permite mejorar la búsqueda y darle una proyección distinta a nuestros jugadores.

-No hablemos de mensajes. Pero si de ideas. ¿De acuerdo?

— Que confíen. Venimos a trabajar con las puertas abiertas y los oídos atentos. El fútbol de las colonias tiene una mística viva en el interior, y mi compromiso es que esa identidad se respete mientras crecemos institucionalmente. El partido más importante de la Liga Agraria empieza ahora, y lo jugamos entre todos».

Consejo Único Juvenil: no se puede….y no se puede

Ni el sábado ni el domingo se pudo jugar en el marco de la nueva fecha de los torneos a nivel del Consejo Único Juvenil, tanto en Sub 15 como en Sub 18.

Para hoy martes, partidos que estaban pactados. Teniendo en cuenta la lluvia de la víspera, desde la Liga Salteña de Fútbol la comunicación: dejar sin efectos los partidos pactados para hoy martes.

Se trataba de Gladiador vs Universitario, Ferro Carril vs Peñarol, Ceibal vs Nacional y River Plate vs Chaná.

Todos en Sub 18. Restará saber de qué manera se reprograma el fútbol suspendido o caso contrario rigen los mismos detalles para el próximo fin de semana, ya en puertas de Semana de Turismo. Hoy asimismo sesiona la Divisional «B» y entre otros aspectos, la fijación de la tercera fecha de la primera rueda, la que incluirá los partidos entre Dublín Central-El Tanque, Tigre vs Progreso, San Eugenio vs Hindú, Deportivo Artigas vs Saladero, Cerro vs Palomar y Sud América vs Chaná.

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