El Salto Automóvil Club trabaja para el regreso de las carreras nocturnas en 2026

El Salto Automóvil Club trabaja intensamente para volver a las carreras nocturnas en 2026. La pista abre nuevamente tras tareas de mantenimiento y mejoras.

Con la firme ilusión de volver a vivir jornadas nocturnas que marcaron una etapa destacada del automovilismo local, el Salto Automóvil Club continúa desarrollando un intenso plan de trabajos de mantenimiento y mejora en la pista del autódromo, pensando de lleno en la temporada 2026.

Las tareas, que se vienen ejecutando junto a colaboradores y personal especializado, apuntan no solo al acondicionamiento general del circuito de firme, sino también a cumplir con los estándares necesarios para que, en un futuro cercano, las competencias nocturnas puedan volver a formar parte del calendario, uno de los grandes anhelos de la institución y de los aficionados al deporte motor salteño.

Los trabajos incluyen intervenciones en distintos sectores del trazado, reparaciones puntuales en la pista, mejoras vinculadas a la seguridad y un reacondicionamiento general del predio, aspectos fundamentales para garantizar el normal desarrollo de la actividad deportiva. Cada mejora representa un paso más hacia un autódromo en óptimas condiciones, preparado para recibir eventos de mayor exigencia técnica y organizativa.

Desde la institución se destacó el compromiso de todos los que forman parte del proceso, subrayando que el esfuerzo colectivo es clave para proyectar un 2026 con intensa actividad y con el desafío concreto de volver a encender las luces del circuito en competencias nocturnas, un formato que supo convocar a gran cantidad de público y generar un atractivo especial para pilotos y espectadores.

En ese marco, el Salto Automóvil Club informó que la pista que se encontraba cerrada ya abrió sus puertas viernes 16 de enero, fecha en la que quedó nuevamente habilitada para su utilización.

Con estos trabajos en marcha, el autódromo de Salto sigue dando pasos firmes hacia una nueva etapa, con la mirada puesta en el futuro y el objetivo claro de volver a ser escenario de grandes jornadas del automovilismo, tanto de día como, ojalá pronto, bajo las luces de la noche.

