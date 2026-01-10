20.3 C
El SAC trabaja fuerte pensando en la temporada 2026

Nicolas Caiazzo
Las reformas en el SAC continúan y con ellas arranca a plantearse la temporada 2026.

El Salto Automóvil Club avanza con trabajos de mantenimiento y mejoras de seguridad en la pista, preparando el autódromo para la temporada 2026.

El Salto Automóvil Club continúa desarrollando una intensa agenda de trabajos en su autódromo, con la mirada puesta en la temporada deportiva 2026. Las tareas de mantenimiento y reparación en la pista de firme avanzan de forma sostenida, buscando que el escenario esté en óptimas condiciones para recibir la actividad automovilística del próximo año.

Las intervenciones abarcan distintos sectores del circuito, donde se vienen realizando mejoras estructurales clave para el correcto funcionamiento del trazado. Estas acciones apuntan no solo a optimizar el rendimiento de la pista, sino también a reforzar los estándares de seguridad, un aspecto prioritario para pilotos, equipos y autoridades deportivas.

Entre los trabajos ejecutados se destacan el reacondicionamiento del firme, la corrección de sectores que presentaban desgaste por el uso y el paso del tiempo, además de tareas generales de nivelación y compactación. Asimismo, se trabaja en zonas estratégicas del circuito con el objetivo de garantizar un desarrollo normal y seguro de las competencias.

Desde la institución se remarca que estas labores forman parte de un plan integral de mejoras, pensado a mediano y largo plazo, que permita mantener al autódromo de Salto como un escenario competitivo y confiable dentro del calendario regional y nacional. El esfuerzo es posible gracias al compromiso de la directiva, colaboradores y el trabajo coordinado de maquinaria y personal abocado a las tareas.

El Salto Automóvil Club reafirma de esta manera su compromiso con el automovilismo, apostando al crecimiento de la actividad y a brindar las mejores condiciones para pilotos y público. Con estos trabajos, el autódromo se prepara para afrontar una nueva temporada con expectativas renovadas y el objetivo claro de seguir siendo un referente del deporte motor en la región.

