El sábado de la decisión

¿Quiénes son los mejores Directores Técnicos salteños?

-Valió la pena rescatar la opinión transformada en nombres de aquellos que no siempre tienen voz cuando de pronunciamientos con respecto al fútbol se trata. A través de las plataformas de EL PUEBLO y de grupos de whatssap, que incluyen a jugadores, técnicos o aficionados comunes e incluso cronistas deportivos, para contemplar lo buscado: EL JUGADOR DEL AÑO. Tras la contabilización de votos, surgió el nombre de NATANEL TABÁREZ de Ferro Carril, para alcanzar esa distinción. Se trata de una ayuda-memoria. Fue en la edición del pasado lunes en EL PUEBLO y con estos primeros, para acreditarlos en la cima.

********

Natanel Tabárez (Ferro Carril)……….. 65 votos. Nicolás Fagúndez (Ceibal)……………. 63 votos. Javier Vargas (Ceibal)………………….. 60 votos. Leonardo Fagúndez (Ferro Carril)…. 58 votos. Nicolás Arbiza (Nacional)…………… 51 votos. Daniel Lescano (Ferro Carril)……….. 50 votos. Valentín Fornaroli (Universitario)….. 35 votos. Nahuel de León (Ferro Carril)………. 33 votos. Agustín Alvez Da Silva (Gladiador).. 30 votos. Leadro de Mora (Ferro Carril)…… 17 votos.

**********

LO QUE VENDRÁ

La segunda propuesta no es otra que abarcar a los Directores Técnicos del medio. El propósito en esa dirección. Un objetivo: llegar a las 400 consultas y nombres desde el pronunciamiento, para obtener un primer muestreo primero y conclusión después. Desde ayer miércoles y hasta mañana viernes. Tres días para ir rescatando nombres de quienes generosamente vuelcan su preferencia. Es solamente establecer el nombre del Director Técnico, por el que se opte para engrosar la nómina.

Con un aspecto a determinar que resulta significativo: para la elección del DT se puede tener en cuenta a quienes fuesen, sin mediar la divisional o categoría en que desarrolló la misión.

Para establecerlo claramente: se puede votar al DT de la «A», de la «B», de la «C» y del Consejo Único Juvenil (Sub 14, Sub 15, Sub 18) y Fútbol Femenino. Dicho de otra manera: TODOS LOS ESTRATEGAS DEL MEDIO como posibles blancos de la predilección. En la edición del sábado de EL PUEBLO, la revelación de la segunda consulta. La invitación está planteada y la incertidumbre se va asociando. ¿Quién es el mejor DT del año, para un mínimo de 400 consultas?….esa es la cuestión.

«Ni siquiera OFI respeta las 72 horas»

El final de la temporada en la Divisional «A», poco menos que «a contrarreloj». Había que finalizar antes del 31 de diciembre, en la medida que vencían los préstamos de aquellos jugadores que se reportaron en sus equipos bajo esa condición.

En buen romance la única lamentación fue esa «el haber tenido que jugar cada 48 horas». El hecho es que FIFA pone acentuación respecto a contemplar ese fin, desde el momento que se considera «atentatorio» contra la salud del jugador.

Igualmente para el apunte: a nivel de OFI, partidos que se han jugado en categoría juveniles cada 48 horas «y menos también». Atendiendo a la situación que se creara, es que el delegado de Salto Uruguay, calificó de «mamarracho» el haberse desarrollado el final del torneo sobre esas pautas. Pero a su vez no faltó quien replicó sin más vueltas: «ni siquiera OFI respeta las 72 horas»

Copa de Clubes: La duda de Ceibal y Salto Uruguay, ¿qué?

El anuncio de Nacional tiene carácter oficial: participará de la edición 2026 en la Divisional «B» del Torneo del Interior de Clubes. La última vez de los tricolores en la «B» fue en el 2024, ganándola y ascendiendo a «A».

Tras la caída en el 2025, Nacional no rehúsa a volver. Será uno más en el listado de los equipos salteños que se sumará al certamen.

Y aunque el lunes en el Consejo Superior, la delegada de Ceibal anunció que el club declinará de sumarse a la disputa, a EL PUEBLO se dijó «que no es tan así, desde el momento que las opiniones están divididas en la Comisión Directiva. Es posible que el fin de semana resolvamos» Hay que tener en cuenta que en este mes de enero en Ceibal se desarrollará la asamblea anual ordinaria y la elección de autoridades.

Mientras que una interrogante pasa a regir también a nivel de la Liga: saber qué postura asume Salto Uruguay. Por su colocación en la tabla, tiene derecho adquirido de jugar en la Divisional «B» de OFI. Los decanos cambiaron de presidente y en función de ello, más de una pregunta aflora sobre el futuro deportivo del club. Respuestas son las que faltan.

