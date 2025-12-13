El S.A.C. logra un respaldo histórico en la Junta Departamental y abre un nuevo capítulo para el desarrollo deportivo y turístico de Salto



La Junta de Salto declaró de Interés Departamental la remodelación del Autódromo, respaldando por unanimidad un proyecto clave para el deporte y el turismo local.

El Salto Automóvil Club (S.A.C.) consiguió esta semana un logro trascendental para su institución y para el futuro del automovilismo y el deporte en el departamento. La Junta Departamental de Salto declaró de Interés Departamental el proyecto de ampliación y remodelación del “Complejo de Pistas del Parque Autódromo Ciudad de Salto”, una iniciativa largamente anhelada y que, por primera vez, recibe un reconocimiento institucional unánime: 31 ediles votaron a favor, sin excepciones.

El decreto N.º 7.707/2025, aprobado tras el estudio de la Comisión de Deporte y Juventud, marca un hito sin precedentes. La Junta reconoce oficialmente la urgencia, pertinencia y valor estratégico del proyecto, que apunta a modernizar uno de los espacios deportivos más emblemáticos del departamento. Este respaldo se obtiene en un contexto en el que el S.A.C. ha trabajado durante años para demostrar la viabilidad y necesidad de la obra, logrando ahora un apoyo institucional pleno que fortalece su posición en relación con el Gobierno Municipal, que no había otorgado avales suficientes para el avance del proyecto.

El documento afirma que el S.A.C. cuenta con la personalidad jurídica, trayectoria y formalidad necesarias para encarar una obra de esta magnitud. Asimismo, destaca que las pistas incluidas en el proyecto cumplen con estándares nacionales e internacionales, avaladas por las federaciones que regulan las disciplinas que allí se practican.

Uno de los aspectos más valorados por los ediles es el impacto social, deportivo y económico que traerá la remodelación del complejo. La Junta reconoce que el proyecto transformará un espacio hoy subutilizado en un centro polideportivo moderno, con capacidad para convertirse en un nuevo atractivo turístico para Salto. La obra apunta a generar una mayor afluencia de visitantes, potenciar eventos nacionales e internacionales y dinamizar la economía local mediante la creación de nuevas oportunidades para el comercio y los servicios.

Además del enorme valor deportivo, el proyecto cuenta con un fuerte respaldo institucional: la Secretaría Nacional del Deporte, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Delegación Uruguaya de Salto Grande y la Fundación Forlán han manifestado su apoyo, reconociendo la importancia de invertir en infraestructura que mejore la calidad y seguridad de la práctica deportiva. La Junta Departamental subraya este acompañamiento como una señal clara de la seriedad y proyección del proyecto.

Desde el S.A.C., este paso se vive como un triunfo histórico. Nunca antes la Junta había reconocido de manera explícita la relevancia de la edificación del polideportivo del Autódromo Ciudad de Salto, un espacio vital no solo para los deportistas locales, sino también para la identidad misma del automovilismo regional. La unanimidad del respaldo representa un mensaje contundente: Salto necesita esta obra.

Esto significa que, por primera vez, el club tiene una herramienta institucional sólida para avanzar en la búsqueda de financiamiento, alianzas estratégicas y apoyo estatal o privado. La declaración de Interés Departamental no solo legitima la necesidad del proyecto, sino que también lo posiciona como una prioridad para el desarrollo futuro del departamento.

El S.A.C. celebró esta conquista como un punto de inflexión en su historia. El club señaló que la obra no es solo una mejora estructural, sino un paso decisivo para construir un espacio que pueda ser aprovechado por múltiples disciplinas deportivas y actividades recreativas. También reafirmó su compromiso de seguir trabajando con transparencia, planificación y proyección para que Salto cuente con un complejo deportivo de primer nivel.

Tras décadas de esfuerzo, la institución recibe el respaldo necesario para que la modernización del Autódromo Ciudad de Salto deje de ser un anhelo y pase a transformarse en un objetivo realizable. Con esta aprobación unánime, se abre una nueva etapa en la que la visión, la inversión y la planificación podrán converger para generar un impacto real en el deporte, el turismo y la infraestructura del departamento. Salto, finalmente, acelera hacia el futuro.

SUPERTURISMO: FACUNDO FERRA, GRAN CAMPEÓN 2026 EN UNA DEFINICIÓN NO APTA PARA CARDÍACOS

En un cierre absolutamente dramático, de esos que pasan a la historia grande del automovilismo nacional, solo la bandera a cuadros de la última vuelta de la última carrera pudo determinar al Campeón 2026 del Superturismo Uruguayo. Facundo Ferra, tras un año intenso, irregular por momentos pero contundente en resultados, logró coronarse en una definición donde los puntos, las posiciones y hasta la vuelta rápida tuvieron un peso decisivo.

Fecha 15: La Pole fue de Etchegorry, la Carrera de Ferra

El fin de semana se abrió con Fernando Etchegorry enviando un mensaje fuerte: se quedó con la pole del sábado y redujo a tan solo cuatro unidades la diferencia en el campeonato. La temperatura elevada prometía una carrera exigente, y así fue. Ferra largó desde la primera fila y ejecutó una salida brillante, superando antes de la curva 2 al poleman. Etchegorry, pensando en el campeonato, evitó un roce que pudiera perjudicarlos a ambos.

Rodrigo Aramendía, siempre protagonista, siguió de cerca a los líderes, aunque un leve fuera de pista le hizo perder terreno ante Nicolás Alfonzo. Ambos lucharon intensamente por el último escalón del podio, que finalmente quedó en manos de Aramendía gracias a un sobrepaso forzado de su rival. Ese tercer puesto, además del récord de vuelta que sumó un punto clave, fue determinante para el suspenso del campeonato.

Ferra sostuvo la punta incluso tras un auto de seguridad y se quedó con la victoria. Etchegorry fue segundo y la diferencia se estiró a nueve puntos con 42 en juego. Aramendía completó el podio. Más atrás se destacaron Casella, Noceti, Mariño y Giuria, mientras que los Audi de Rodríguez y Pontet cerraron el top 10 en un fin de semana difícil para la marca.

Fecha 16: Una definición propia de un guion cinematográfico

La clasificación del domingo volvió a encender todo: Etchegorry tomó nuevamente la pole, esta vez con tres puntos en juego, dejando la diferencia en apenas seis unidades. La batalla era total, y las 73 milésimas que marcaron la pole anticipaban un cierre electrizante.

En la largada, Ferra repitió su receta y tomó la punta, pero en la curva Gonchi Rodríguez llegó el momento clave. Etchegorry intentó por dentro, Ferra quedó algo comprometido y Rodrigo Aramendía aprovechó para superarlos a ambos, quedándose con la punta en una maniobra espectacular.

Con Etchegorry segundo y Ferra tercero, ambos empataban en puntos. La vuelta rápida —1,5 puntos en juego— quedaría en manos de Aramendía casi de inmediato, sentenciando que, de mantenerse las posiciones, el campeón sería Ferra por mayor cantidad de victorias: seis contra cuatro.

La carrera parecía entrar en calma, hasta que un accidente del propio Daniel Ferra obligó al ingreso del auto de seguridad a una vuelta del final. Todo quedaba servido para un último intento de Etchegorry. El relanzamiento fue vibrante, pero Aramendía defendió con firmeza y se llevó su primera victoria del año. Etchegorry no encontró el espacio y el tercer lugar de Facundo se transformó en el punto final de un título histórico.

Un campeón que lo buscó, lo peleó y lo mereció Con dos subcampeonatos previos, Ferra inscribe finalmente su nombre entre los grandes del automovilismo uruguayo. El dominio inicial, la recuperación tras un duro fin de semana en Mercedes y una definición de película cerraron un campeonato inolvidable, empatado en puntos, pero ganado con autoridad deportiva.

Las tablas oficiales del certamen —pilotos, equipos y Copa MC— se publicarán una vez completado el cierre administrativo de la competencia.

SANTIAGO URRUTIA Y UN ACUERDO HISTÓRICO

Santiago Urrutia da un paso gigante en su carrera y se suma al grupo de management de Fernando Alonso El piloto uruguayo Santiago Urrutia confirmó un movimiento clave en su trayectoria deportiva: se convirtió en nuevo integrante del Grupo A14 Management, la firma liderada por el dos veces campeón mundial de Fórmula 1, el español Fernando Alonso. El anuncio se realizó en Abu Dhabi, sede del último Gran Premio de la temporada, donde Urrutia se encontraba como comentarista invitado por ESPN.

A14 Management, dirigida por Alonso junto a Alberto Fernández y Albert Resclosa, busca potenciar el desarrollo de talentos del automovilismo mundial. Desde ahora, el coloniense será parte de ese selecto grupo, en lo que considera un paso determinante para su proyección internacional. Para Urrutia, que inició su camino en Europa con solo 14 años, la noticia tiene un peso emocional especial: Fernando Alonso fue su ídolo de infancia y hoy pasa a ser su manager.

“Es un orgullo anunciar mi incorporación al Grupo A14 Management de la mano nada menos que de Fernando Alonso, Alberto Fernández y Albert Resclosa. Personas sumamente respetadas en el mundo del automovilismo. Cuando llegué a Europa solo y con apenas 14 años, Alonso era mi máximo referente. Hoy, decir que se transformó en mi manager es un premio al trabajo y al esfuerzo de todos estos años”, expresó Urrutia tras la presentación oficial.

El uruguayo vive este acuerdo como una oportunidad renovada para seguir creciendo en el automovilismo de elite. “Sin dudas es un mimo al alma y una motivación para todo lo que se viene. Solo me resta agradecer por la confianza que han depositado en mí. Se vienen cosas grandes e iremos juntos por todas”, sostuvo.

Mientras Alonso continúa su carrera en Fórmula 1 con Aston Martin —equipo con el que tiene contrato hasta 2026—, su grupo de management sigue expandiéndose y apostando por talentos emergentes. La incorporación de Urrutia no solo refuerza la presencia latina dentro del automovilismo internacional, sino que también abre una nueva etapa para el piloto celeste, que sigue construyendo un camino marcado por la perseverancia, la disciplina y el sueño intacto de alcanzar lo más alto.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/dv9q