El rey está de vuelta

«Con la victoria de Girona sobre el Barcelona por 2 a 1, el Real Madrid es ahora los LÍDERES de La Liga. Todavía queda un largo camino por delante, pero ahora el equipo controla su propio destino en la carrera por el título». El anuncio puntual que es válido, si del fútbol de España se trata. la derrota de Barcelona y teniendo en cuenta la goleada de Real Madrid, ahora el equipo «merengue» capitaneado por Federico Valverde alcanza la primera colocación. Barcelona quedó dos puntos por debajo. La fecha no pasó de largo para algunos uruguayos, por ejemplo Martín Satriano y Mauro Arambarri. Lo de Mauro (salteño, él), no es cosa menor, desde el momento que llegó a cinco goles en el actual certamen.

Ruggeri con los tapones de punta contra Cavani: «No parece un jugador de fútbol»

El análisis de Oscar Ruggeri sobre el calentamiento previo al partido de Edinson Cavani, fue puntual. Sucede que el delantero salteño al momento de los ejercicios de calentamiento previo al partido ante Platense, adoptó una actitud que se fue viralizando. La verdad sea dicha: el exfutbolista le cayó a Cavani, con munición gruesa. Es el apunte del ahora devenido en analista. «Esta es la imagen que tiene que evitar. No parece un jugador de fútbol. Yo pregunto: salen los suplentes a calentar, ¿y a quién buscás vos como cámara? A Cavani. Lo vas a dejar pegado. Eso es lo que me extraña a mí de este crack. Es imposible que hagas algo así cuando estás por jugar un partido. No importa si no vas a entrar: ponete a estirar al costado del Loco.

Por ahí no lo quiere hacer porque tiene miedo o lo que sea, pero ponete a estirar al lado. Parece cuando me levanto yo a ver si hago algo. Esta imagen sale al mundo, la ven todos. Vos decís: ‘che, ¿juega o está dentro del cuerpo técnico?’.

Darwin….¡se despachó!

DARWIN NÚÑEZ no puede jugar en la liga árabe por decisión de su club, AL HILAL. Sí lo puede hacer en la Champions de Asia y hoy se despachó con un doblete.

El equipo azul superó por 2-1 a Al Wahda de Emiratos Árabes con goles de la “pantera”. Abrió la cuenta con un cabezazo letal y la cerró entrando notable por el segundo palo.

No marcaba desde el 8 de enero y es muy importante que se amigue con el gol teniendo en cuenta que tendrá menos minutos. La Copa del Mundo está cada vez más cerca. La rehabilitación medida en goles de Darwin, es noticia a favor de la celeste y de la chance de futuro.

Albion ganó con un salteño en cancha

Albion fue superior desde el inicio y goleó 3 a 0 a Cerro en el estadio Luis Franzini, por la segunda fecha del Torneo Apertura, en el que el pionero recién ascendido sumó sus primeros puntos.

En el caso de Cerro, prolonga la sequía: aún no registra unidades en la tabla general. Francisco Ginella, Carlos Airala y Álvaro López marcaron para Albion Albion tiene la Dirección Técnica de Federico Nieves y con un salteño que fue titular: el zaguero Matías de los Santos. Cerro, de Nelson Javier Abeijón, sin jugadores salteños en la plantillal.

VOLVIÓ ABEL

En tanto Abel Hernández, volvió de España, luego de ser sometido a un tratamiento, teniendo en cuenta la lesión que padece. De acuerdo al propio delantero de 35 años, entre cuatro y seis semanas antes de retornar activamente como uno más en el plantel de Peñarol. «Con el tratamiento que hice la segunda etapa y volver a ganar fuerza en el cuádriceps donde perdí un poco de masa muscular. Después me pondría bien físicamente y volvería a las canchas». Hernández fue el máximo goleador de la temporada pasada con 25 goles.

