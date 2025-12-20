El que se calienta pierde son bromas de CARNAVAL

- espacio publicitario -

El Carnaval de Salto 2026 tuvo su lanzamiento oficial en la noche del martes 16, en el Parador Ayuí. Un entorno inmejorable para dar el puntapié inicial a lo que será, sin dudas, un evento social y cultural de gran importancia para nuestra región.

Y nosotros nos preparamos para realizar la cobertura de todos los acontecimientos relevantes que envuelven a la principal fiesta popular del departamento. Elección de la Reina en enero, samba en la Costanera Norte en febrero, Llamadas celebrando los 20 años de su creación, concurso de murgas homenajeando a Punto y Coma y Falta La Papa.

Fechas y nombres que dialogan con la historia del carnaval naranja de una manera casi mística.

- espacio publicitario -

Carnaval y turismo

El carnaval, para la familia carnavalera, es cultura; no lo hacemos como un negocio o un atractivo turístico, lo hacemos porque es inevitable, es lo que nos une a nuestra memoria, a nuestra historia, a nuestros padres, madres, abuelas y abuelos, a lo que soñábamos ser desde que éramos chiquilines. Es un acto de identidad, una necesidad de expresión que brota de lo más profundo de nuestro ser.

¿Es legítimo que nosotros, que somos ciudadanos ejerciendo nuestros derechos culturales, carguemos con la responsabilidad de ser un atractivo turístico?

Murgas, de un carnaval de barrio a un carnaval de barra

Este tránsito del barrio a la barra nos obliga a pensar en la importancia de llegarle a otro público que no sea el de la burbuja. A veces, los carnavaleros nos encerramos en nuestros propios códigos, en nuestras bromas internas y en una mística que solo entendemos los que estamos todo el año esperando que empiecen los ensayos.

Pero el carnaval, para sobrevivir y crecer, necesita romper ese cerco. Aquí es donde, tal vez, el punto de vista del turismo puede servir como un puente para profesionalizar la comunicación y abrirle las puertas a los propios salteños, que no son habitué de los tablados, para que no se sientan turistas en su propia cultura.

El mundo cambió de manera vertiginosa y por eso la murga necesita redescubrir el vínculo con su público. Ya no alcanza con la nostalgia de la retirada; hoy el lenguaje es otro, las sensibilidades son otras y la competencia por la atención es feroz.

Recuperar ese vínculo significa actualizar el discurso para que el mensaje llegue con la misma fuerza que llegaba hace cuarenta años. La murga debe volver a ser ese espejo donde todas y todos se vean reflejados.

40 años no es nada

La que alguna vez fuera reina perdió sus séquitos, pero de ninguna manera su majestad. Este año el carnaval nos regala la reedición de una rivalidad clásica que promete ecos intemporales y que nos hace viajar en el tiempo.

Pero también, al observar las integraciones de Falta la Papa y Punto y Coma, vislumbramos otro duelo de titanes: por un lado, el espíritu de La Bacacuasa, última campeona salteña con un espectáculo impresionante, que hoy late en la formación de Falta la Papa; por otro, la herencia de La Nueva, la mejor murga que ha dado este departamento —dicho con todo respeto por las demás—, que hoy se referencia en la propuesta de Punto y Coma.

Bajo el ala de esos dos nombres históricos, lo que se pone en juego son tres generaciones de las mejores escuelas de nuestra murga actual. Es casi un experimento sociológico ver cómo esos componentes que deslumbraron en años anteriores ahora se reparten bajo sellos que tienen cuatro décadas de historia.

Sumémosle todas las otras murgas, La Grandulona, La Retobada y La Miguelona, sin desmerecer a nadie y sabiendo que todas son importantes y tienen su mérito y esfuerzo.

También participarán tres murgas provenientes de otros puntos del país para participar del certamen los días 19, 24, 25 y 27 de febrero en el Parque Harriague. La infraestructura está lista, los cuplés se están puliendo y el pueblo espera por ese veredicto que siempre genera polémica. Podemos pronosticar un gran concurso.

Las comparsas y escuelas de samba

Sin duda, estas agrupaciones se destacan, además de por su atractivo artístico-cultural, por su excelente labor social, su fuerte vínculo comunitario y por la promoción de valores incuestionables como la inclusión, el combate al racismo y la defensa de los derechos de las mujeres.

Es de estricta justicia decir que ellas sí han ganado representatividad en los últimos años. Han logrado permear en diferentes estratos de la sociedad, llevando su mensaje de alegría y resistencia a cada rincón de Salto. Es un crecimiento en términos de peso social y político dentro de la fiesta. A eso debemos agregarle que mueven muchísimo público, siendo el motor que garantiza que las calles se llenen de vida.

En esta edición participarán seis escuelas de samba en los desfiles de la Costanera Norte los días 6, 7 y 8 de febrero. Por otro lado, las Llamadas, festejando los 20 años de su creación, se desarrollarán los días 21 y 28 de febrero, con siete comparsas y delegaciones del interior recorriendo el trayecto tradicional del puerto. Es una cifra que habla a las claras de la vigencia dos géneros que han sabido leer el signo de los tiempos.

El que se calienta pierde

Para nosotros comenzó esta tarea de periodismo cultural para cubrir todas las informaciones y novedades de los repertorios, personajes, figuras y repercusiones de la fiesta que una nueva edición promete; ¡ojalá que cumpla!

Porque el carnaval es un llamado que se renueva a cada febrero y que, unas veces, nos deja con el corazón pleno y otras con sabor a poco. Para mal o para bien, nosotros estaremos atentos y con nuestra pluma afilada, criticando, haciendo reír y pensar: el que se calienta pierde, son bromas de carnaval.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/zjky