EL PUEBLO en minutos / Sábado 7/2

Salto entre la fe, la erosión y las contradicciones de una semana intensa

Semana de contrastes en Salto: multitudinario homenaje a Iemanjá, alerta por erosión costera, cierre histórico del Colegio Inmaculada y reclamos a la CTM.

Salto vivió una semana cargada de emociones, contrastes y reclamos que atraviesan de lleno la identidad del departamento. Miles de personas se reunieron en Las Cavas para homenajear a Iemanjá, en una celebración que ya es parte del patrimonio cultural y espiritual de la ciudad. Velas, ofrendas y rezos al río marcaron una noche de fe y encuentro.

Pero mientras algunos agradecen al agua, otros la miran con temor. En paralelo a la celebración, el grupo Salvemos la Costa de Salto lanzó una fuerte campaña en redes sociales para denunciar el avance de la erosión costera, que —según advierten— está literalmente comiéndose la ciudad.

El panorama es alarmante. El kiosco del Parque José Luis, que hasta hace pocos años se encontraba bien adentro del predio, hoy está al borde del abismo. En Las Cavas, las escaleras de acceso desaparecen día a día y en la zona del San Antonio la infraestructura muestra signos evidentes de deterioro. Los vecinos apuntan directamente a la CTM, a la que acusan de no hacerse cargo de los daños ambientales generados, y denuncian una situación injusta: mientras en Concordia se invierten millones en defensas costeras, del lado salteño solo hay promesas y silencio.

La semana también dejó una noticia dolorosa para la educación. Tras 136 años de historia, el Colegio Inmaculada Concepción confirmó que en 2026 no abrirá su nivel primario. La combinación de la baja natalidad y la crisis económica volvió insostenible el funcionamiento del sector. Desde la institución aclararon que se trata de una pausa obligada y que el liceo continuará funcionando, pero el impacto es profundo: se trata de la institución privada educativa más antigua del departamento.

No todo fue retroceso. La UTU abrió las inscripciones para carreras terciarias, disponibles hasta el 13 de febrero y con trámite completamente online. Además, llegaron novedades en seguridad: el jefe Severo fue trasladado a Rivera y asumió en Salto el comisario mayor Ernesto Cossio.

En materia de infraestructura, arribó la primera motoniveladora CAT de un paquete de cinco nuevas máquinas destinadas a mejorar el estado de las calles. Hacían falta, y se notaba.

El cierre de la semana fue a puro ritmo con el Carnaval Samba en la Costanera. Mucho brillo y alegría, pero también bronca entre vecinos y turistas por los cortes de tránsito que bloquearon el acceso a las playas y por los elevados precios de las entradas.

Salto vivió, una vez más, una semana de contrastes: máquinas nuevas trabajando en la calle, celebraciones populares multitudinarias, pero también una escuela histórica que baja la persiana y una costa que se desmorona frente a la falta de respuestas.

Y queda la pregunta abierta:

con el estado actual de la costa, ¿creés que la CTM tarda demasiado en hacerse cargo del daño ambiental que está sufriendo Salto y en ejecutar las obras proyectadas?

