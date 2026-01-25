EL PUEBLO en minutos / Sábado 23/1

Incendio, contrabando y tensiones: una semana agitada en Salto

Tras el incendio de un depósito frutícola, productores rechazan mudarse a la nueva Central Hortícola. Semana marcada por contrabando, conflictos y anuncios

La semana en Salto tuvo de todo: fuego, contrabando, reclamos laborales y hasta una noticia histórica que trae alivio al ánimo colectivo. Una sucesión de hechos que dejaron preguntas abiertas y decisiones difíciles sobre la mesa.

El punto de partida fue el incendio que arrasó con un depósito de frutas en la calle Diego Lamas. Las llamas lo destruyeron todo y dejaron a varios productores frente a una disyuntiva inesperada. Desde la Intendencia se intentó transformar la tragedia en oportunidad, ofreciendo una mudanza inmediata a la nueva Central Hortícola del Norte.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada. Los productores aseguran que la central aún no está en condiciones operativas y prefieren permanecer en el lugar siniestrado, esperando la respuesta de los seguros, antes que mudarse “a las apuradas” a un predio inconcluso.

Mientras tanto, la ciudad parecía una película de acción. En Las Cavas, Prefectura incautó 290.000 cigarrillos abandonados en la costa, un golpe más al contrabando. El valor de lo incautado supera los 6 millones de pesos, literalmente reducidos a humo.

En otro frente, el estado de los espacios públicos volvió al centro del debate. El crecimiento del pasto en plazas y calles generó críticas y la Intendencia respondió con la compra urgente de maquinaria. Desde la oposición, Mario Furtado fue claro: máquinas hay, lo que falta es personal. Señaló que entre ceses y contratos vencidos, no quedan funcionarios suficientes para realizar las tareas.

El conflicto laboral sumó un nuevo capítulo cuando ADEOMS anunció que dejará de tratar el tema de los trabajadores cesados. El argumento fue contundente: al perder el empleo, también perdieron la calidad de socios del sindicato.

No todo fueron malas noticias. Para los trabajadores públicos endeudados, el BROU y COFE lanzaron un plan de reestructura de deudas que comenzará a aplicarse en marzo. Y como cierre, una noticia que muchos esperaban: después de 15 años, vuelve la Vuelta Ciclista a Salto, confirmada para Semana de Turismo.

Una semana intensa, marcada por el fuego, los pastizales altos y los cigarros ilegales, que deja una pregunta abierta: si fueras productor, ¿te irías a una central nueva sin terminar o te quedarías en el lugar quemado esperando una solución? La discusión sigue abierta.

