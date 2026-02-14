EL PUEBLO en minutos / Sábado 14/2

Noticias en Salto: tragedia, Uber y campeón

Semana intensa en Salto: tragedia frente a Escuela 8, 26 incendios, proyecto para habilitar Uber y títulos en básquet y carnaval.

Semana intensa en Salto: tragedia, incendios y cambios en el transporte

Salto vivió días de fuerte impacto social, con hechos que conmovieron al departamento, anuncios políticos relevantes y celebraciones deportivas y culturales que marcaron la agenda local.

Tragedia frente a la Escuela 8

La semana comenzó con un hecho que sacudió a toda la comunidad. Frente a la Escuela 8, una mujer de 30 años falleció tras ser embestida por un camión.

Según la información difundida, su último acto fue proteger a las dos menores que la acompañaban: su hija y la hija de una amiga. Ambas niñas se encuentran fuera de peligro. El episodio generó profunda consternación y renovó el llamado a extremar los cuidados en zonas escolares.

Alerta roja por incendios en Salto

En apenas cuatro días se registraron 26 incendios en el departamento. La situación llevó a mantener la alerta roja vigente, en un contexto de alto riesgo por las condiciones climáticas.

Desde el destacamento local de bomberos advirtieron que las quemas están estrictamente prohibidas y que quienes incumplan la normativa podrán enfrentar consecuencias judiciales. Las autoridades reiteraron la importancia de la responsabilidad ciudadana para prevenir nuevos focos ígneos.

Proyecto para habilitar Uber y regular plataformas

Uno de los anuncios más comentados fue el del intendente Carlos Albisu, quien enviará a la Junta Departamental un proyecto para habilitar y regular plataformas digitales de transporte como Uber.

La propuesta busca:

Formalizar el servicio de transporte por aplicaciones.

Otorgar nuevas chapas de taxi.

Exigir requisitos estrictos de seguridad.

Establecer límites de antigüedad para los vehículos.

Combatir la informalidad.

El debate ya se instaló en la ciudad: ¿es el momento de integrar estas plataformas al sistema de transporte local bajo regulación departamental?

Bahía Durazno y la intimación de Salto Grande

Otro foco de controversia se mantiene en Bahía Durazno, donde el acceso continúa bloqueado por un proyecto de camping inconcluso desde 2020.

La delegación uruguaya de Comisión Técnica Mixta de Salto Grande intimó a los privados involucrados a liberar las calles públicas, en defensa del libre acceso a un espacio que es considerado patrimonio y disfrute de la comunidad.

El Ateneo reabre en marzo

Tras un proceso de restauración, el histórico Ateneo de Salto se encuentra en la etapa final de obras y reabrirá sus puertas en marzo.

La recuperación del emblemático edificio representa un paso importante en la puesta en valor del patrimonio cultural salteño.

Campeones en básquet y carnaval

En el plano deportivo, Salto Uruguay se consagró campeón de básquetbol tras vencer a Juventus, desatando festejos en la ciudad.

A su vez, en la costanera, Barrio Ceibal hizo historia al coronarse campeón de las escuelas de samba por primera vez, marcando un hito en el carnaval local.

Entre la llegada de nuevas plataformas de transporte, la recuperación de espacios públicos y los logros deportivos y culturales, Salto atraviesa una etapa de cambios y emociones intensas.

La pregunta queda abierta: ¿estás de acuerdo con que la Intendencia habilite y reglamente el uso de aplicaciones como Uber en la ciudad?

