EL PUEBLO en minutos / Sábado 10/1

Si sentís que andar en auto te sale cada vez más caro, no sos vos, es el IMESI. La Junta Departamental explotó: todos los partidos votaron una queja formal contra la DGI. El descuento en frontera bajó al 28%. En julio la Súper valía 47 pesos, hoy pasa los 56. ¡Subió un 19% en tiempo récord! La Junta dice que esto mata al comercio y pide soluciones ya.

Y hablando de plata… ¡Habemus Presupuesto! Este jueves, el gobierno de Salto entregó a la Junta el Presupuesto Quinquenal 2026-2030. Es la «biblia» de cómo se gastará tu dinero de contribuyente en los próximos 5 años y el nuevo organigrama. Ahora la pelota la tienen los ediles para estudiarlo y aprobarlo.

Mientras tanto, Albisu prepara las valijas y el diccionario. Se va a China en febrero junto al presidente Yamandú Orsi. La misión busca inversiones en Beijing y Shanghai. ¿Volverá sabiendo mandarín o traerá convenios para Salto? Veremos.

Tres buenas noticias rápidas:

• Piso Digno: Llegaron tablas y tirantes. Chau piso de tierra para muchas familias.

• Al Agua: Se reinauguró la piscina de Rincón de Valentín. ¡La única pública del interior profundo ya está operativa!

• El Milagro: Salto es el ÚNICO departamento sin incendios forestales este verano.

Pero ojo, no festejemos antes de tiempo. Todo el país arde menos nosotros, pero el riesgo es EXTREMO. El CECOED avisa: nada de quema de pastos. Sigamos invictos, por favor.

Semana de números rojos en el surtidor y números nuevos en el presupuesto. Pregunta para los comentarios: ¿Qué obra NO puede faltar en este presupuesto quinquenal?



