EL PUEBLO en minutos / Resumen semanal, Sábado 14 de marzo

¡Hubo humo blanco en la Junta! Pero con gusto a polémica. En una sesión que terminó de madrugada, se aprobó el Presupuesto 2026-2030 con 20 votos en 31. La nota la dio Eduardo Varela Minutti, que volvió a votar con el oficialismo y le dio la llave a Albisu para sacar su plan adelante. La oposición no se calló nada: denuncian que se gastarán 13 millones de dólares en 44 cargos de confianza mientras las calles siguen pidiendo auxilio.

Pero lo que realmente caldeó el ambiente fue la derogación del Artículo 38. Básicamente, se eliminó el blindaje departamental a la negociación colectiva. ADEOMS dice que es un ataque directo; el oficialismo asegura que es para mirar «hacia adelante». ¿El resultado? Un divorcio anunciado entre el gremio y la Intendencia.

Mientras tanto, en Termas del Daymán, el domingo nos quedamos en el siglo diecinueve. Un robo de cables dejó a comercios y hoteles sin internet ni teléfono, obligando a muchos a cerrar sus puertas por no poder cobrar. Y atención a lo que dice el nuevo Jefe de Policía, Ernesto Cossio: el cobre se volvió la moneda de cambio en las bocas de pasta base.

- espacio publicitario -

Vuelven los Jornales Solidarios. Se estima contratar a unas 5.500 personas para el barrido otoñal.

Las oficinas de Tránsito están colapsadas. La demanda subió un 40% por el «Operativo Ñandubay». ¡Se habilitan los sábados para no morir en la espera!.

Drama en el vertedero: 24 familias de ladrilleros quedaron sin agua porque se quemó la bomba, buscan soluciones y piden ayuda mientras no pueden acceder al vital elemento.

Si te tomás un taxi, ojo al dato: la bajada de bandera quedó en $92,42 y la ficha en $5,34. Y sobre los cuidacoches, la Intendencia empezó a reintegrar a los que habían sido apartados, pero bajo controles estrictos de higiene y espirometría.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/ddsq