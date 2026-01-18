EL PUEBLO en minutos / Domingo 18/1

Presupuesto con polémica en Albisu: obras, ajuste salarial y decisiones que dividen

El nuevo presupuesto presentado por la intendencia de Albisu propone un fuerte recorte en sueldos municipales y una apuesta histórica a la inversión en obras. El plan genera rechazo sindical, cambios polémicos en el destino de fondos y reabre debates sobre prioridades de gestión.

El nuevo presupuesto municipal presentado por la administración de Albisu fue recibido con fuertes críticas por parte del sindicato municipal, que lo definió como “un retroceso importante” en varios aspectos clave. El eje del plan es claro: ahorrar 40 millones de dólares en salarios en un plazo de cinco años, con una política que no prevé aumentos reales —solo ajustes por IPC— ni reposición de vacantes.

Desde el gremio entienden que el peso del ajuste recae casi exclusivamente sobre los trabajadores municipales. Sin embargo, desde el Ejecutivo se defiende la estrategia con un argumento central: más del 50% del presupuesto estará destinado a inversión en obras, marcando un giro hacia la infraestructura, los servicios y la mejora del espacio público.

Una superdirección para evitar “teléfonos descompuestos”

Entre las novedades estructurales aparece la creación del ABC, una superdirección que unifica obras, servicios y recolección, con el objetivo de mejorar la coordinación interna y evitar fallas de comunicación entre áreas. Para el gobierno departamental, esta reorganización permitirá mayor eficiencia; para los críticos, es una concentración de poder que todavía genera interrogantes.

Zona azul: del plato caliente al clima

Uno de los puntos más polémicos del presupuesto es el cambio en el destino de los fondos recaudados por la zona azul. Hasta ahora, ese dinero se destinaba a ollas populares, pero a partir de este presupuesto pasará a integrar un fondo de emergencia climática. La decisión generó cuestionamientos sociales, en un contexto donde la demanda alimentaria sigue siendo alta.

No todas son marchas atrás. La intendencia anunció el retorno del refugio para mujeres víctimas de violencia, reconociendo explícitamente que su eliminación en el pasado fue un error. La medida fue bien recibida por organizaciones sociales y colectivos feministas.

Golpe al contrabando y señales desde la justicia

En otro orden, una persecución policial en la madrugada terminó con el abandono de una furgoneta que transportaba 300.000 unidades de cigarrillos paraguayos, valuadas en casi 3,5 millones de pesos. El operativo representa un golpe significativo al contrabando en la zona.

En el plano judicial, hubo una noticia amarga y otra esperanzadora para la familia de Gonzalo Barbosa. Se confirmó que los restos hallados en el vertedero no eran humanos, sino material hospitalario, pero la justicia resolvió extender la búsqueda por un año más, manteniendo viva la investigación.

Cambios en el sistema carcelario

Finalmente, se anunció un cambio en la conducción del sistema penitenciario: NR tendrá como nuevo director a Fernando López, quien continuará con la línea de rehabilitación impulsada por su antecesor.

Obras versus sueldos: el debate de fondo

El presupuesto deja planteada una discusión de fondo:

¿Es preferible una intendencia que priorice el gasto en sueldos o una que invierta la mayor parte de sus recursos en obras y servicios, aun a costa del conflicto sindical?

Una pregunta abierta que atraviesa este presupuesto y que, sin dudas, seguirá marcando el debate público en los próximos meses.

