EL PUEBLO en minutos: carnaval, lluvias y radares bajo la lupa

Resumen semanal en Salto: 52mm de lluvia, polémica por radares, carnaval a pleno e inversiones que prometen empleo y turismo.

Somos el departamento de los radares, tenemos 3 radares en 10km… un descuido ¡te sale más caro que el hospedaje! ¿seguridad o recaudación?

La semana dejó de todo en Salto. En apenas 90 segundos, el repaso de Rodrigo Tejeira resumió un carnaval intenso, lluvias históricas, debate por radares y anuncios de inversión que marcan el rumbo de este 2026.

- espacio publicitario -

Lluvia histórica: alivio para el campo, problemas en la ciudad

Después de meses de sequía, por fin llovió. En menos de seis horas cayeron 52 milímetros en la ciudad, una cifra que trajo alivio al sector productivo, pero también complicaciones urbanas.

Hubo árboles caídos, voladuras de techos y viviendas inundadas en Salto y en Belén. El CECOED trabajó sin descanso ante múltiples intervenciones. La postal fue clara: el campo respiró, pero la ciudad sufrió.

Radares en la ruta: ¿seguridad o recaudación?

El debate volvió a instalarse. En apenas 10 kilómetros, entre el puente de Puente de Daymán y Cuatro Bocas, funcionan tres radares fijos con límite de 60 km/h.

Somos el departamento de los radares, dicen muchos vecinos. Un descuido rumbo a las termas puede terminar en una multa más cara que el alojamiento.

Mientras a nivel nacional se impulsa un proyecto de ley para reducir el costo de las multas de tránsito, en Salto la discusión es directa:

¿Los radares realmente mejoraron la seguridad vial o se transformaron en una herramienta de recaudación?

La pregunta queda abierta.

Carnaval a pleno pese a la lluvia

Ni el agua detuvo la fiesta. Tras las lluvias, las murgas debutaron el viernes y la gran final será el próximo viernes en el Harriague.

Este sábado se celebran las tradicionales llamadas al puerto y el próximo fin de semana las llamadas locales. Candombe, color y ritmo en cada esquina.

En Arapey, el carnaval se dividió en jornadas y registró ocupación total, consolidando el atractivo turístico de la región.

Tragedia en Ruta 31

La semana también estuvo marcada por el dolor. Tres personas fallecieron en un siniestro ocurrido en la Ruta 31, cuando regresaban del carnaval de Artigas.

Otras tres personas resultaron lesionadas, entre ellas una niña de 8 años. Una noticia que enluta a la comunidad y vuelve a poner el foco en la seguridad vial.

Inversión y trabajo en el horizonte

En materia económica, se destrabó el proyecto de Solanas en Salto. Con el aval de Albisu, la obra comenzaría este 2026, prometiendo empleo y movimiento turístico.

Además, Diario El Pueblo incorporó una nueva imprenta Heidelberg, apostando a la modernización del formato papel y a nuevas novedades que se anunciarán próximamente.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/b6ih