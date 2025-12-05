EL PUEBLO en la Liga. Suspensión de los dos partidos del domingo.

- espacio publicitario -

⚽ «Nos podíamos faltarnos el respeto; … pero mucho menos a la gente»



Los neutrales pretendían que no se jugasen los dos partidos que fueron pactados para el domingo; los de Nacional-Ceibal y Ferro Carril-Gladiador. Desde las delegadas de Ceibal y Nacional, el fin de afrontar el partido desde el momento que la apelación de Universitario no los rozaba. Ferro Carril hizo pasar de largo esa posibilidad, por lo que quedó en claro que no estaba de acuerdo en jugar.

Lo de Gladiador fue inestable. De principio planteó jugar, pero después optó por no dar batalla argumental a la postura de los neutrales. Todo ello a partir de la actitud resuelta de Universitario, de apelar al Tribunal Arbitral de la Organización del Fútbol del Interior, tras el otorgamiento de la razón reclamante de Gladiador, a quien se le otorgó los tres puntos.

⚽ «¿QUÉ LE DECIMOS A

QUIENES PAGARON?»

- espacio publicitario -

Pero es hecho objetivo que el presidente de la Liga defendió a capa y espada la opción de no jugar, teniendo en cuenta la apelación de Universitario. En un determinado momento estalló un apunte reflexivo clave: “no podíamos faltarnos el respeto; mucho menos a la gente. Si después surge un fallo favorable a Universitario, ¿qué le decimos a quienes pagaron la entrada? Pagaron la entrada por un partido que puede quedar invalidado”.

Pero además se invocó un hecho puntual: si Ceibal y Nacional jugaban irían a sustentar una ventaja deportiva. Se desprende que Universitario, Ferro Carril y Gladiador captaron esa situación. Por lo tanto, lo que se fijó 48 horas atrás quedó fuera de escena. El fútbol que no se juega.

Ninguno de los dos

A los efectos de tener en claro el aspecto informativo: los dos partidos pactados para el domingo en el Parque Ernesto Dickinson, NO se jugarán. Se aguardará hasta que se pronuncie el Tribunal Arbitral de la Organización del Fútbol del Interior. A su vez, el presidente de la Liga especificó a los representantes de clubes que se solicitará a OFI una prórroga para la culminación del torneo, que puede superar la barrera del 31 de diciembre.

Cabe puntualizar que la asistencia de delegados fue total, incluidos Hindú y Sud América. Por lo demás, hay que tener en cuenta que Universitario dispone de CINCO días hábiles para la presentación del recurso de apelación. Hablar entonces del martes de la semana próxima.

Mientras tanto, una frase retumbó igualmente en la sesión de la víspera en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol: “jugar con una apelación pendiente sería un atropello”.

En 2022 ganancia de Ceibal fue de un millón de pesos

La temporada 2022 para el Club Atlético Ceibal no fue menos que resonante y no solamente en el aspecto deportivo, desde el momento que se consagró Campeón Salteño. Ocurre que también resultó un año de singular trascendencia para el club, si de lo económico se trata.

El presidente de la Liga enfatizó en la ganancia puntual de algunos clubes, y no solamente en el actual año. Apeló a lo sucedido en 2022, cuando Ceibal ganó la para nada despreciable suma de un millón de pesos.

En tanto, hoy viernes se cumple el día número 12 sin fútbol en los play off de la Divisional «A».

⚽ Con las ternas para la Div «C»

Más allá de los partidos y las canchas, el Colegio de Árbitros definió las ternas para la última fecha de la segunda rueda en la Divisional «C». Es el tiempo de ese repaso.

San Eugenio vs Barcelona:

Fernando López, Ricardo González, Alexander Moreno.

Tigre vs Quinta Avenida-Treinta y Tres:

José de los Santos, Nicolás Castaño, Cristian Massaroni.

Huracán vs Santa Rosa:

Johan Ghelfi, César Loetti, José Luis Ramallo.

Albion vs Florida:

Jonathan Guglielmone, Mauricio Revuelta, Diego Artave.

Paso del Bote vs Lazareto:

Marcelo Izaguirre, Ivo Moreira, Matías Fagúndez.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/j9tz