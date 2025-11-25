EL PUEBLO en la Liga. La nota derivada al Tribunal Arbitral

- espacio publicitario -

⚖️ 10 partidos a Junior Rodríguez; Universitario apuntó los cañones contra Tribunal de Penas

Noche agitada en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, porque se dio lectura al pronunciamiento del Tribunal de Penas, aplicando DIEZ PARTIDOS de sanción a Junior Rodríguez, el defensa central de Universitario.

El juego entre rojos y tricolores se disputó el 6 de noviembre. El delantero de Nacional, José Martínez, reportó lesiones en su rostro que la Comisión Directiva atribuyó al jugador de Universitario. Los antecedentes fueron derivados al Tribunal de Penas, que ayer se expidió, aplicando una sanción de 10 partidos.

Como réplica sin más trámite, se dio lectura a la nota de Universitario, en la que, como aspecto central, retira su confianza al Tribunal de Penas, cuestionando el contenido de los argumentos para establecer la rigurosa sanción a Junior Rodríguez. En un pasaje de la nota, en Universitario se invoca la ausencia de imparcialidad de los integrantes del Tribunal, además de recalcar “la ignorancia”, ante determinados enfoques que tapizaron la decisión final.

- espacio publicitario -

El delegado de Universitario, Hugo López, repudió en sala la pena impuesta al jugador y los neutrales de la Liga solicitaron que la nota de Universitario sea derivada al Tribunal Arbitral.

❓ PREGUNTA: ¿FUERA DE PLAZO?

Uno de los aspectos más remarcados en la nota de Universitario es que el Tribunal de Penas habría incurrido en una violación reglamentaria, superando los 10 días habilitados de plazo, a los efectos de pronunciarse.

Lo concreto es que para la Comisión Directiva de Universitario “no hay elementos que ameriten la imposición de sanciones”. El hecho lapidario es que Junior Rodríguez es blanco de una suspensión histórica, en función de determinadas dudas que surgen planteadas en los videos. El Tribunal marcó la cancha y sostuvo la agresión consumada sin más trámite. El jugador pasa a cumplir de inmediato la pena impuesta.

🕒 Esperan por el fallo y no se fijó primera fecha semifinal

Los partidos de ida ya en tiempos de semifinal en la Divisional “A” (play off) se jugarán el sábado a la noche en el Parque Ernesto Dickinson y en doble jornada. Pero hasta tanto el Tribunal Arbitral no falle (partido Nacional–Salto Nuevo), la secuencia no se pactará oficialmente.

Cabe recordar que se trató del partido de ida por Cuartos de Final. Fue suspendido por el árbitro Robert Aguirre a falta de 15 minutos, por falta de garantías.

Todo hace suponer que el fallo se revelará el jueves y ese día sesiona el Consejo Superior, tras levantarse el Cuarto Intermedio. El Tribunal fallaría en pro de Nacional y lo decretaría ganador con una diferencia de 3-0, tal como lo prevé el reglamento en circunstancias como estas.

A las 19.30 se enfrentarán Ferro Carril vs Universitario, y a las 21.45, Nacional vs Ceibal.

La novedad para las semifinales y finales será la incorporación de un sistema VAR, al que podrá recurrir el árbitro central frente a determinada situación de juego que así lo amerite.

💸 Billeteras flacas y fue poca la plata

El miércoles de la semana pasada: 901 entradas vendidas.

El jueves: 820 entradas.

El sábado con los partidos de vuelta en la “A”: 1.031 entradas.

El domingo para complementar: 1.075 entradas.

Los de la expectativa en la venta, por lo menos por ahora, cayendo en el vacío.

📋 CON LOS SANCIONADOS

Edward de Freitas (Arsenal) 1

Hernán Barros (Ferro Carril) 3

Hugo Rodríguez (Ceibal) 1

Enrique Aranda (Gladiador) 4

Gonzalo Olivera (Salto Nuevo) 1

Lisandro López (Hindú) 1

Federico Vásquez (Cuerpo Técnico de Gladiador) 3

Daniel Lescano (Ferro Carril) 1

La delegación de Salto Nuevo solicitó audiencia al Tribunal de Penas.

🩺 LA PENA

Las múltiples lesiones de Facundo Lleme, jugador de Libertad en la temporada de la “A”, pero que pertenece a Fénix. La operación será inevitable, pero es costosa.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/egvl