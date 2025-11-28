EL PUEBLO en la Liga: Gladiador se mete en la pelea; denunció primero y suspendieron la fecha después

Estaba cantado. Estaba escrito. Desde la Comisión Directiva de Gladiador, con destino al Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, la nota reclamo. El reclamo de los tres puntos frente a Universitario, y denuncia a Valentín Fornaroli, que para Gladiador jugó inhabilitado. El partido se disputó el sábado 22 de noviembre. Partido de vuelta por Cuartos de Final. Para Gladiador, «al momento de disputarse el partido, el nombre de Fornaroli figuraba en el Sistema Comet, con cinco tarjetas amarillas». Para Gladiador debía en ese partido cumplir la sanción automática de un partido. La entidad rojiora del Barrio Artigas acumuló pruebas, detallando las cinco amarillas a la cuenta del delantero de Universitario.. En claro: Gladiador denunció a Fornaroli y reclamó los tres puntos. Sobre el final de la nota descrita, Gladiador le pone énfasis a una situación de hecho: en el sistema Comet fue corregida en lo posterior la situación respecto a Fornaroli, lo que pasa a distorsionar la objetividad del hecho al que se apunta.

LA SUSPENSIÓN INAPELABLE

Tras la lectura del reclamo de Gladiador, por parte de Ignacio Rodríguez De Ávila, fue el turno del presidente de la Liga, Luis Alberto Arreseigor, para el anuncio oficial: la suspensión de la doble jornada pactada para mañana con Nacional-Ceibal y Ferro Carril-Universitario. De lo que no hay dudas: Gladiador se metió en la pelea. Cuando el delegado de Gladiador, Abel Rumi, iba a exponer su solicitud de disculpas, el presidente de la

Liga fue cortante: «ustedes tienen ese derecho. No hay nada que decir». De la protesta de Gladiador se le dará vista a Universitario, quien dispondrá de tres días hábiles para formular sus descargos. Hay que hablar de viernes, lunes y martes. Por lo tanto, desde el sentido común, todo hace suponer que el miércoles tampoco se desarrollará actividad por semifinales. Por lo demás, a partir del pronunciamiento del Tribunal Arbitral de la Liga Salteña, quien no se sienta contemplado-avalado, podrá apelar al Tribunal de alzada de la Organización del Fútbol del Interior. Nubarrones en el horizonte, simplemente que no faltan. Existen. Están.

Quedan pocos en la misión…

Fue breve la sesión en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol. El presidente Luis Arreseigor, el secretario, Carlos Raúl Rocha, el gerente en funciones, Ignacio Rodríguez de Ávila y los representantes de Universitario, Ferro Carril, Nacional y Ceibal, sumándose los delegados de Gladiador, Salto Nuevo y Salto Uruguay. Siete en total. Las sillas vacías captadas por EL PUEBLO, a manera de testimonio. Quedan pocos en la misión.

Los cuatro clasificados y ahora Gladiador que es parte de la apuesta, teniendo en cuenta el reclamo de los puntos. De lo que no hay dudas: el fútbol de las definiciones en medio de las celebraciones de fin de año, en tanto no faltan quienes tienden el manto de la duda, «porque tampoco descartemos terminar en enero».

AL HABLA CON LOS DT

Una vez concluída la sesión del Consejo Superior, el acceso al local de la Liga Salteña de los integrantes-bases del Cuerpo Técnico de la selección salteña, con Rony Guzmán Costa a la cabeza. El encuentro iría a producirse con los neutrales de la Liga, a los efectos de finiquitar los aspectos más esenciales del ciclo que factiblemente nazca ya la semana próxima. Para Rony Costa será la segunda edición consecutiva. En la anterior, fue Campeón del Litoral Norte y llegó hasta las semifinales de la Copa del Interior, siendo eliminado por Lavalleja.

En la «C» desde hoy poniendo la cuarta

Con dos partidos hoy viernes y cuatro mañana sábado, para que la Divisional «C», afronte la cuarta fechade la segunda rueda.

De los partidos a las ternas, con este detalle general. 1° División. Campeonato Salteño. “ Enrique Tourn”.

4° Fecha. 2° Rueda.

Viernes 28 de noviembre

Campo de juego: PARQUE CARLOS AMBROSONI

19:45hrs. Club de Pesca vs Lazareto. Árbitros: Sebastián Hernández, César Loetti, Gimena Rodríguez.

21:45 hrs. Huracán vs Florida. Árbitros: José Carballo, Danilo Urrutti, Jonathan Guglielmone.

Parciales de C. de Pesca y Huracán ingresan al sector norte (principal), de Lazareto y Florida al sur.

*********

Sábado 29 de noviembre

Campo de juego: PARQUE CARLOS AMBROSONI.

15 hrs. Qta. Avda. 33 vs Paso del Bote. Árbitros: Johan Ghelfi, Ivo Moreira, Marcelo Izaguirre.

17 hrs. Albion vs San Eugenio. Árbitros: Matías Fagúndez, Andrés Píriz, Didier Cuello.

Parciales de Paso del Bote y San Eugenio ingresan al sector norte (principal), de Qta. Avda. 33 y Albion al sur. Campo de juego: PARQUE TOMÁS GREEN. 15 hrs. Santa Rosa vs Barcelona. Árbitros: Alexander Moreno, Nicolás Castaño, José de los Santos. 17 hrs. Tigre vs Rodo. Árbitros: Robert Aguirre, José Ramallo, Ricardo González.Parciales de Barcelona y Tigre ingresan al sector oeste (principal), de Santa Rosa y Rodó ingresan al sector este.

