EL PUEBLO en la Liga; De presidentes y delegados

«Hay que desalentar las protestas»; dos fechas en julio para el Torneo Salteño

Quedaron de acuerdo. Por lo menos de palabra. «hay que desalentar las protestas», se escuchó decir ayer a la noche en el encuentro de la Liga Salteña de Fútbol, compareciendo algunos presidentes de clubes (no todos), delegados y neutrales. Instancia abierta al diálogo y en lo posible, a la unificación de criterios, con la mira puesta en la temporada 2026. Se recaló en el exceso de reclamos en la edición de 2025, «por eso la necesidad de elevar a 10 unidades reajustables a la hora de apostar a esa opción». Ese «hay que desalentar las protestas», como factor clave para evitar la distorsión que se produjo en su momento, con 24 días con el fútbol paralizado. Por lo demás, desde los clubes tendrá que elevarse al sistema Comet la composición de titulares y suplentes, por lo que si un jugador tiene una pena pendiente, el rechazo será inmediato al pretender introducirse ese nombre. Virtualmente no habrá margen para el error. La inhabilitación desde el sistema no implica que los clubes a través de sus delegados puedan verificar, para evitar justamente el error en que se pueda incurrir. Por eso, los neutrales enfatizaron en esa cuestión clave: achicar el margen de error.

«Con el objetivo de acelerar los trámites»

Otro de los aspectos manejados, fue el relativo a los plazos reglamentarios, tras la presentación de una protesta. Cuando surja el reclamo se le dará vista en lo inmediato al club que fuese y al día siguiente, comenzarán a regir los tres días disponibles para formular los descargos. Hasta el año pasado, no menos que el tormento de toda esa exposición burocrática. El objetivo de acelerar los trámites aparece claramente planteado y responde a un imperativo manifiesto. No menor lo relativo al inicio de la temporada 2026, para el fútbol de la Divisional «A». Existe una virtual unanimidad para que la primera y segunda fecha se disputen al cierre del mes de julio. Si todo transcurre enmarcado en la normalidad que se pretende, el Campeonato Salteño estará concluyendo en los primeros días de diciembre. Se trata de corregir de cuajo los males que se incorporaron en el tramo final del Campeonato Salteño pasado. El presidente de la Liga, Luis Alberto Arreseigor, acentuó respecto a la validez de encolumnarse todos los posibles en pro de cuestiones básicas. El inicio del Campeonato Salteño, es sin dudas, uno de los factores esenciales desde el momento que a nivel de la «A» marca el punto de partida.

Gladiador quiere un solo partido final… y no dos

Lo de ayer en la Liga Salteña de Fútbol, no fue sesión ordinaria del Consejo Superior. Se trató de una reunión informativa, con chance abierta a cuenta de los presidente o delegados, de exponer razones en una dirección o en otra. Al momento de abordarse el sistema de disputa que regirá, los neutrales tienen en claro el objetivo: que se sostenga el mismo sistema, atento a la resonancia deportiva y económica de la alcanzada en la pasada edición. Después de todo, ningún club de la «A» generó pérdidas en la temporada. Gladiador a través de su delegado fue el único que propuso jugar «un solo partido final y no dos como en el año pasado».

La opción quedó «colgada» y sin bajar a tierra, desde el momento que no expuso la razón a manera de apoyatura: porque pretender cambiar a ese nivel. De todas maneras, el sistema de disputa está pendiente. Se pudo intuir que la gran mayoría se acopla al fin de no modificar el mismo, incluyendo dos partidos finales. Sobre el final mismo de la instancia de ayer en la Liga, lo inherente a los escenarios no faltó. El relevamiento que patentará la Comisión de Field, y el fin de contemplar mejoras que en algunos casos resulta imprescindible: una de ellas, los gabinetes higiénicos.

