El Pueblo En Carnaval: Segunda parte del recorrido por los ensayos abiertos

Romina Buzzo y Ruben Da Rosa continúan descubriendo la intimidad de las murgas y su repertorio 2026

Continuamos recorriendo la pasión de nuestra fiesta máxima con esta segunda parte de nuestra cobertura especial en El Pueblo En Carnaval. En esta oportunidad, seguimos profundizando en lo que dejan los ensayos abiertos de las murgas, ese espacio fundamental donde el barrio y los artistas se funden en un solo sentimiento antes de llegar al escenario mayor.

De la mano de Romina Buzzo, nos metemos nuevamente en el corazón de los preparativos para conocer cómo se vienen perfilando los grupos en esta etapa de definiciones. Con la cámara de Ruben Da Rosa, capturamos esos momentos únicos donde los arreglos corales y las letras empiezan a tomar su forma definitiva, dándonos una idea clara de la potencia y el color que tendrá el repertorio 2026.

Esta entrega busca reflejar no solo el avance del trabajo técnico y los ajustes de voces, sino también la calidez humana que rodea a cada conjunto en sus respectivos locales. Te invitamos a descubrir los adelantos exclusivos de las murgas que se preparan para brillar, compartiendo con nosotros la esencia misma de nuestra cultura popular en esta instancia de puertas abiertas al público.

No te pierdas este nuevo capítulo de nuestra cobertura especial, disponible ahora en nuestro portal digital para vivir el carnaval desde adentro.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/0yi8