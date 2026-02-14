El primero de los 90 minutos. El primer mano a mano con Tacuarembó

Ningún Salto al vacío

De 12 puntos en la rueda inicial, para finalizar en la primera posición. Por lo tanto, un principio esencial con esta selección de Salto: la regularidad. Tres imposiciones y un partido empatado. Goles en todos los partidos. Superó en la diferencia final a Rivera, mientras que a Paysandú le sacó 6 puntos. Apelar a esos registros estadísticos, es recalar en un acto de justicia, para con este Salto de Rony Costa: fue lo que el DT propuso en el punto de partida. Cada juego a manera de examen y de evolución. El alcance de la última respuesta frente a Artigas en el Dickinson, con un segundo tiempo devastador y el 5 a 0 reflejando el dominio vital en todos los frentes de batalla. Por eso, la legitimidad de ese primer puesto y ahora es el turno de Tacuarembó como oponente. El seleccionado del norte sumó tres unidades, uno menos que Paysandú. Ya en semifinales, el primero con el cuarto y el segundo con el tercero. Es una manera de dejar en claro el sistema de disputa y este paso previo a la instancia final. Salto juega de visitante y Tacuarembó es el que espera desde las 21.30′ en el estadio Ing. Raúl Goyenola. El 17 de enero Salto debutó en Tacuarembó y empató 1 a 1, con gol de Junior Rodríguez mediante la ejecución de un tiro penal. Después, la imposición como visitante en Rivera, para amplificar la credibilidad con respecto a este equipo. Tras ello, la doble imposición en casa: 2 a 1 a Paysandú y 5 a 0 Artigas. Algo más que señales. Más bien, la progresiva y reconocible imagen de certeza general.

EL SALTO DE HOY

Un aspecto no menor: Rony Costa fue dando con la tecla de una selección-base. Más allá que el entrenador no se baja de la convicción «que los que esperan en el banco, son parte de la búsqueda», es verdad consistente que Salto exhibe entre 7 y 8 piezas inalterables, para el sustento de la estructura. Noche de ratificación para Juan De los Santos, el retorno de Junior Rodríguez, la posible aparición de Richard Rodríguez y de mitad de cancha hacia arriba, una opción abierta: que nada se cambie en materia de intérpretes. Con esta garantía de exposición táctica (Salto la hace perdurar), no es posible un Salto al vacío. No hay riesgo en esa dirección. A despecho de la convicción, la selección «naranjera» sabe bien cuál es el rumbo que mejor se adhiere a la idea, cuando se dispone del control y la pelota. Por lo demás, Vargas-Arbiza. Por lo demás, los que pueblan el medio campo, para que este Salto admita que tiene otra razón: el orden que no lo descompensa. Salto va a Tacuarembó. Tiene la piel curtida y jugando de visitante también. Es casi inviable un Salto al vacío. Es el Salto de la propuesta. Sin ocultar baraja alguna. Tiene todo el «mazo» a disposición. Y tampoco le faltan comodines.

Los 22 a escena: Cuenten con ellos…

Partido de ida. Semifinal. Campeonato del Litoral Norte.

🏟️ Datos del Partido

Ítem Detalle Categoría Mayores Partido Tacuarembó vs Salto Hora 21:30 Estadio Ing. Raúl Goyenola Árbitro Central Carlos Eduardo Paz (Liga de Fútbol de Artigas)

🔵 Tacuarembó (Foto)

Jugadores Yian Luca Rosa Eduardo Palacios Cristian Meneses Martín Castro Mateo Charamoni Jorge Malaquín Mateo Dos Santos Kévin Foliadoso Facundo Almeida Pablo Sarochar

Cuerpo Técnico Director Técnico Jorge Castelli

🔴 Salto

Jugadores Fernando Nicolás Sánchez Juan Gabriel de los Santos Junior Rodríguez Richard Eduardo Rodríguez Oscar Nicolás Cáceres Ricardo Javier Gómez Matías Batista Paolo Tabárez Ariel Rivero Humberto Javier Vargas Nicolás Arbiza

Cuerpo Técnico Director Técnico Rony Guzmán Costa DT Sub 18 Wilson Cardozo

«Tengo una certeza: sé lo que da cada uno»

-Rescatar de visitante. ¿Esa es la base para afianzar después?

«Sin dudas que los partidos de visitante, como en estos casos, son el punto de partida. Es un poco la señal de lo que pasará después. Cuando entramos a jugar este campeonato, ganamos los dos primeros partidos fuera de casa. Eso fortalece lo que se busca, pero además alimenta todo lo que es creíble».

-Del rendimiento al resultado. No hay de vueltas.

«Es así. Además ahora con una ventaja. Ya lo enfrentamos a Tacuarembó. Ya lo conocemos. Les ganamos allá….y bueno….hay que pasar revista de porqué sumamos tres puntos como visitante».

-Un empate no está mal.

«Pero mejor es ganar. No lo estoy disminuyendo a Tacuarembó, solo elogio al plantel que disponemos. Tengo una certeza: sé lo que da cada uno. Yo destaco igualmente la responsabilidad de cada uno de ellos, en el cuidado, en cómo se manejan en cada circunstancia que nos toca vivir, dentro o fuera de la cancha. Eso ayuda. Eso suma. El fútbol va más allá de lo táctico».

-No te falta fe.

«No es solo una cuestión de fe. Sino creer en el producto que vamos alcanzando. Y ese producto es siempre posible de ser mejorado un poco más. No nos bajamos de ese convencimiento»

(WILSON CARDOZO. El «Tortuga» DT de la selección Sub 18. Cuando la ilusión….es una vigencia).

