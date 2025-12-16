El presidente de Liverpool es distinto a todos: «Añoré lo que imponía la historia»

“El sueño del estadio lo tenía desde el primer día. En pocos días voy a cumplir 25 años de mandato. Añoré lo que imponía la historia. Es uno de los estadios que menos se había modificado”. “¿Por qué hacemos el estadio hoy? Porque Liverpool empezó a crecer muy lentamente. Las ventas Fucile, Luis Aguiar, Rodales, Alfaro, Carlos Núñez, Junior Arias, Rodrigo Aguirre, De la Cruz, Luciano Rodríguez nos hicieron a llegar a este punto”. “Todo lo que divide a Liverpool trato de combatirlo, si nace de mí soy el primero en revertirlo. Dicho esto, el estadio no se va a llamar ‘El Templo’ como mencioné yo en su momento, tampoco hay chance de que el estadio lleve mi nombre”. “Belvedere no puede no llamarse Belvedere. El nombre del estadio puede ser comercializado, pero no será comercializado con marcas de tabaco, alcohol o casas apuestas, no podemos fomentar eso”. «Si hay empresas que quieren asociarse y colocar su nombre al estadio lo analizaremos, eso si, no van a ser marcas asociadas a lo que mencioné anteriormente, por más que manejan muchísimo dinero». “¿Cuántos hombres importantísimos hay en la historia de Liverpool? Muchos, pero son cuatro tribunas. No hay nada más fácil de recordar que los puntos cardinales como nombres de tribuna. Hay una tradición en Liverpool: nada tiene nombre”. Firma: JOSÉ LUIS PALMA, presidente negriazul, esta mañana en 100% Deporte

«Este equipo es una locura»

“Se lo dedicamos a toda la gente que vino hasta acá y a la que quedó en La Plata. También a todas las familias, a la mía que está en Uruguay y a mis hijos. No tengo palabras para describir la emoción que tengo ahora”. “Hay mucha unión; el presidente, todos los directivos, Eduardo y su trabajo fantástico en el día a día para que hoy podamos estar celebrando. El fútbol es impredecible y nos llevamos un título más”. “Estoy muy feliz de haber tomado esta decisión de venir a Estudiantes. Este equipo es una locura. Estudiantes sí que sabe de imposibles. Este equipo se está acostumbrando a levantar copas. Es un club modelo, con mentalidad europea”. “Le agradezco a mis amigos que me insistieron y a mi señora Patricia que me dijo: ‘Tenes que estar donde te quieren y Estudiantes te quiere’, y acá estoy”. (FERNANDO MUSLERA. Campeón argentino con Estudiantes de La Plata. «Es un club modelo con mentalidad europea». Y lo dijo él).

Tercera División: Algo es algo; Peñarol es el campeón: 1 a 0

En Las Acacias, Peñarol venció 1:0 a Montevideo City Torque por la segunda final del Campeonato Uruguayo de Tercera División y se consagró campeón por segunda vez consecutiva. Campo de juego: Las Acacias. Juez: Lucas Andrade. Asistentes: Aecio Fernández y Maximiliano Pérez. PEÑAROL: Kevin Morgan, Marco Oroná, Faustino Fernández, Agustín González, Kevin Rodríguez, Sergi Oriol, Facundo Álvez (32′ Mateo Ureta), Lucas Peña (77′ Francisco Fernández), Dilan Flores, Nahual Torres (64′ Maximiliano Dávila) y Luciano González (77′ Brando Álvarez). Director técnico: Julio Mozzo. MC TORQUE: Mathías Aguiar, Mathías Barrios, Mathías Gaglione, Tomás Cerri (83′ Facundo Morales), José Tarán, Ismael Machado (83′ Lorenzo Alfonso), Emiliano Tejera, Lucas Duré (68′ Manuel Sena), Ignacio Molina (68′ Washington Bordon), Lucas Pino (74′ Lucas Berrueta) y Facundo Martínez. Director técnico: Paolo Gaglianone. GOL: 56′ Agustín González (P).

Fosatti dejó de ser «crema»

Jorge Fossati, dejó de ser el técnico de Universitario de Lima, poniendo fin a un ciclo marcado por la conquista de títulos. El entrenador uruguayo y la ‘U’ no arribaron a un acuerdo y dieron por finalizado su vínculo, pese a que el mismo se encontraba vigente por todo el 2026. “El Club Universitario de Deportes informa a la opinión pública y a la hinchada crema que, luego de un proceso de negociación entre la Administración y el profesor Jorge Fossati, se dio por concluida la relación de vínculo contractual como Director Técnico del plantel profesional. Agradecemos a Jorge Fossati y a su comando técnico por el profesionalismo demostrado durante su permanencia en la institución, así como por su contribución en la obtención del tricampeonato con los títulos nacionales 2023 y 2025. ¡Éxitos en sus próximos retos!”, el comunicado oficial del club incaico, a través de sus redes sociales.

¿Quién va al arco?

La danza de nombres para el arco de Peñarol ya comenzó a sonar. ¿Cuáles son los candidatos para cubrir el puesto? Por el momento, uno solo: Washington Aguerre. El guardameta artiguense, formado en el club aurinegro, aún mantiene contrato vigente con Independiente Medellín y continúa en actividad ya que su equipo está disputando las finales de la Copa Colombia frente a su clásico rival, Nacional de Medellín. Asimismo, este sábado, el arquero fue la gran figura del partido en la final de ida, que terminó 0:0. El próximo miércoles, se jugará la final de vuelta. El club colombiano, finalizada la temporada futbolística, puede ejecutar la cláusula de compra que figura en su contrato. En caso de no hacerlo, quedará en libertad de acción y con las manos libres para negociar su futuro deportivo.

