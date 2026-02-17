El presidente de la Liga Salteña de Fútbol con EL PUEBLO

«Hay que evitar roces entre clubes; aquí nadie está contra de nadie»

-Lo que pasó, es parte misma de la memoria rescatada. Cuando el duelo verbal se produjo entre el presidente de la Liga Salteña de Fútbol y el delegado de Ceibal. La hora en que Luis Alberto Arreseigor marcó el final de la sesión del Consejo Superior, decretando un Cuarto Intermedio. Sin embargo los delegados se prolongaron en sesión, hundiendo el bisturí en más de una dirección. Se dijo entonces que la actitud del presidente fue «una falta de respeto hacia los clubes de la Liga», mientras puntualmente el delegado de Ferro Carril abrió la grieta aún más, cuando espetó que «no podemos ser rehenes de estas personas», aludiendo a los neutrales. El lunes que viene desde las 20 horas, el retorno a escena. Se levantará el Cuarto Intermedio. Ceibal pretende que exista un pronunciamiento desde los clubes, «porque estamos convencidos que se violentó el reglamento en más de una dirección. Peleamos por los derechos de Ceibal de reclamar lo que nos parece justo. Por ejemplo, la sanción económica de 45 mil pesos, y que se nos resten tres puntos para esta temporada». Tampoco en Ceibal se relega de la memoria en torno a lo sucedido con el jugador Junior Rodríguez de Universitario, penado en una instancia inicial por 10 partidos, para que a renglón seguido el Tribunal Arbitral anulara la sanción. Para Ceibal, es la acumulación de situaciones y no una en particular».

«QUE SE EXPIDA COMISIÓN DE REGLAMENTO: ES EL CAMINO»

La tarde del lunes, para que EL PUEBLO abriera diálogo con el presidente de la Liga. No es Luis Alberto Arreseigor el que rehuye la opción de adjetivar sobre un tiempo que fluye, en medio de turbulencias. Pero se convence que «lo que buscamos es lo mejor. Que si hay alguna duda sobre lo actuado, sea la Comisión de Reglamento quien lo determine. No existe otro camino mejor. Ese es el camino. Somos de los que pensamos que hay que evitar roces entre los clubes; aquí nadie está contra nadie y de lo que se trata es la defensa de algunos intereses. Pero que la defensa de esos intereses no supere el interés general del Consejo Superior en su conjunto. Hubo denuncias y hubo pronunciamientos. Eso está claro. Tenemos un Tribunal de Penas y un Tribunal Arbitral. La Liga tiene montada una estructura jurídica que viene de años, los delegados saben que a ese nivel la garantía está planteada. Si hubo sanciones a Ceibal, es porque hubo denuncias y Ceibal tuvo la chance de establecer sus descargos. Pero también existe un código de penas que rige para todos. Si es de aplicación, se aplica y punto. ¿O no es así?. Caso contrario, ¿de qué estamos hablando?».

«ES LO QUE SENTÍ QUE DEBÍA HACER»

Sucedió el miércoles de la semana pasada, cuando la turbulencia ganó espacios en la sesión extraordinaria de la Liga Salteña de Fútbol. El contrapunto fue elevando voces, las del presidente de la Liga y el delegado de Ceibal. Luis Alberto Arreseigor cortó de cuajo y decretó un cuarto intermedio. Los delegados permanecieron en sala y el delegado de Salto Uruguay, Daniel Schiavi, para convertirse en el presidente que es propuesto cuando se generan este tipo de circunstancias. Una manera de evitar el vacío de mando. Con EL PUEBLO, el propio Luis Alberto Arreseigor rescata ese momento, «porque hay quienes apuntan a que debí actuar de otra manera. Que tenía que haber adoptado otra actitud con el delegado de Ceibal y en el caso mío por una cuestión de autoridad. Pero en ese momento es lo que sentí que debía hacer. Llega un momento que la razón queda al costado, cuando alguna situación se plantea para ser parte de una injusticia. Injusto que no se entienda que en la sesión del Consejo se plantee una base de respeto. El intercambio no dejará de ser válido, pero que exista un límite. Que no se pase ese límite. Si se pasa ese límite es un riesgo que termina haciéndonos mal a todos. Como en esa vez. O como en este caso».

«Al Dickinson hay que llenarlo; esa ilusión es la que nos cabe»

Desde que asumió la presidencia de la Liga Salteña de Fútbol, el presidente de la Liga no se baja de una certeza argumental, cuando de selecciones se trata y en la categoría que fuese. Luis Alberto Arreseigor ha sido (y es), defensor acérrimo del Salto que juega, propone y gana en los Torneos que impulsa la Organización del Fútbol del Interior. Después de todo, las consagraciones han sido sistemáticas para Salto, por lo menos de 15 años a esta parte. En buen romance: la acentuación de un dominio, sin margen para la duda. Sin el maquillaje de palabras que se torna innecesario. «Un protagonismo que al fútbol salteño le ha hecho demasiado bien. Estar en lo alto de la consideración del futbol del Interior, ya sea a nivel de clubes o de selecciones. Lo que sucede ahora, es una suma más a favor de esa imagen de la que hablo».

LA CARA DEL FUTURO

El empate de Salto frente a Tacuarembó en categoría de mayores y la victoria de la Sub 18, como paso previo a los desquites. Todo apunta a que se juegue el sábado. La Sub 18 desde la hora 19 y los mayores a las 21.15. Solo se trata de aguardar la decisión de OFI en la jornada de hoy. Para las selecciones «naranjeras», el renovado llamado no es el que falta. Al decir del presidente, «al Dickinson hay que llenarlo; esa ilusión es la que nos cabe. Importa el mejor entorno para los jugadores, para el plantel todo. Ser nuevamente finalistas de un Campeonato del Litoral Norte también hace a la historia y es bien sabido que el objetivo de los mayores pasa por ese objetivo, teniendo en cuenta el título alcanzado en la edición pasada. Lo de la Sub 18, no tengo dudas, es la prolongación de una respuesta. Por más que se pase de una generación a otra, el nivel de producción refleja el poderío individual. Siempre hemos acentuado el elogio, desde el momento que se trata de una política deportiva desde los clubes, que las selecciones no dejan de capitalizar. Esa es la explicación a mano, más allá del mérito a cuenta también de cada cuerpo técnico de la selección»

