El presidente de la Liga saca las cuentas con EL PUEBLO

«Cuando se habla de un partido Salto y Paysandú, no tengo dudas que la historia en estos casos también es la que llama. No debe haber partido que despierte más expectativa que este. Pregunto si hay alguno más. Por más que en los últimos años, los torneos de las confederaciones han decrecido en cuanto a asistencia, no hay dudas que este clásico sale de contexto. Es distinto a todos. Pero además, con un agregado: los dos llegan como punteros. ¿Qué mejor que eso, para que el estímulo exista a nivel del aficionado? Realmente no puede haber estímulo mejor»

Será un sábado especial. Y el presidente de la Liga, no escatima razones que no solo se relacionan a la historia de Salto y Paysandú, sino al presente. Los 4 puntos en la tabla, aunque Salto con un partido menos. Desde el momento que a cuenta de Paysandú es el último partido que afronta en la llave, la obligación de rescatar puntos, para evitar complejidades. Con EL PUEBLO, Luis Alberto Arreseigor saca cuentas. Le va jugando fichas al futuro inmediato…. «si los que fueron a ver Ferro y Nacional en la segunda final del Campeonato Salteño, porque no creer que no faltan para este Salto y Paysandú? Tenemos que ser optimistas y apostar a la mayor asistencia posible. De lo que no tengo dudas: será una forma práctica de respaldo al combinado nuestro, sobre el que he hecho referencia no menor: la actitud de cada jugador de querer defender esta camiseta y cómo la están defendiendo. Por eso, el sentido de pertenencia es real. No hay que olvidar que Salto es el actual campeón del Litoral Norte y que el objetivo es conservar el dominio. No se venderán entradas anticipadas y el valor será de 250 pesos. Son dos partidos y son dos ilusiones, porque otra vez como tantas veces, los juveniles son parte de un protagonismo al que estamos habituados. Como neutrales de la Liga, soñamos con el entorno que juegue a favor de las selecciones. ¿O alguien puede proponer una mejor oferta que un Salto y Paysandú?»

El prólogo del sábado. Al fin de cuentas, el más añejo de todos. Y aunque en los últimos años, el fuego de las confederaciones se fue limitando, Salto y Paysandú es una historia especial. Demasiado especial. Lo ha sido siempre. Y lo es.

Rony define a los 11; Custodio será uno más entre los relevos

Para la selección salteña, será la de hoy la última sesión previa al juego de mañana ante Paysandú en el Parque Dickinson, en el marco de la cuarta fecha del Campeonato del Litoral Norte. «Trabajar la pelota quieta más tiros al arco» en el plan de viernes. Mañana a la hora 19, cada jugador por cuenta propia con rumbo al Parque Dickinson. Pero hoy viernes, un aspecto no pasa de largo, desde el momento que Rony Costa revelará los 11 de arranque para enfrentar a la «blanca» de Carlos Fernando Cabillón. La lesión de Alan Aranda en el juego ante Rivera, determina su relegamiento: descartado. Como contrapartida, la evolución de la dolencia física que reportara Agustín Custodio, en el partido de estreno ante Tacuarembó. De acuerdo al propio apunte de Rony a EL PUEBLO, el volante podrá ser uno más en la zona de relevos. Quién por Aranda, es parte de la duda abierta. Cuando el «Tiki» salió a los pocos minutos de iniciarse el juego ante Rivera, fue sustituído por Facundo «Colo» Moreira. Es el primer partido de Salto jugando de local: ¿cuál sistema y qué jugadores? Doble interrogante, si es que no falta alguna otra.

El partido de las 8.560entradas: ¡otro tiempo!

Ocurre que el Parque Dickinson tenía otra capacidad locativa. Podían ingresar 10 mil aficionados. Como en la final de Ferro Carril-Gladiador en 1972 o en Ferro Carril-River Plate, 9 de octubre de 1977, en la primera de las tres finales. El hecho es que en el Campeonato del Litoral de 1971 se enfrentaron Salto y Paysandú en el Parque Dickinson, con victoria de Salto por 2 a 0. En esa noche la suma total de entradas vendidas fue de 8.560. Desde la Heroica llegaron algo más de 1.200 aficionados. A Salto lo dirigía Raúl Banfi y a Paysandú Julio César Coiro. En el desquite de la segunda rueda, jugando en el estadio Artigas de Paysandú, la blanca se impuso 2 a 0. Salto concluyó con 10 jugadores por expulsión de Nelson «Negrillo» Hernández. En ese Litoral de 1971, Salto fue el Campeón, con la base de Ramón Rivas, Miguel Ángel Méndez y Sofildo Piñeiro; Jorge Texeira, Juan Antonio Maidana y Juan Francisco Fagúndez; Walter Eduardo Finozzi, Ricardo Lagos, Wáshington Luis Izaguirre, Rodolfo Dalmao y José Luis Amaro.

