El presidente de Ferro Carril, Dr. César Signorelli con EL PUEBLO

«El Campeonato de Clubes es la Copa Libertadores para el fútbol del Interior»

«Sin lugar a dudas el Campeonato de Clubes de OFI, en particular la A, ha ido creciendo en importancia. Siempre fue importante, pero con el paso de los años lo viene siendo aún más. Diría que es la Libertadores de los clubes del interior del país. Resulta visible el interés que despierta en la prensa, en el seno de OFI, en las Ligas del interior y ni hablar en los clubes, que se refuerzan en forma superlativa muchas veces exclusivamente para la disputa de este Campeonato, haciendo importantes esfuerzos para incorporar los mejores jugadores de sus propias Ligas, de otras del interior e incluso de AUF. En nuestro caso resulta muy ilustrativo el doble interés que teníamos (y seguramente también Nacional) en obtener el Campeonato local para permanecer en la Divisional «A» de OFI»

LOS CRITERIOS DE LA DUDA

Es el año que fue naciendo. Es el avance de Ferro Carril en las pretensiones deportivas y sociales. Es la continuidad del DR. CÉSAR SIGNORELLI GONCÁLVEZ en la presidencia. Es el perfil de un querer institucional, que pasa por meridianos bien sabido. Es Ferro Carril. El de ahora. Y el de la proyección. «La difusión de imágenes a través de diferentes medios, ya sea radiales, televisivos o de similar naturaleza, es un fenómeno que acompaña ese crecimiento y a su vez se retroalimentan. Me explico, el interés de los medios es consecuencia de la importancia creciente que aludía, y a su vez sirve de factor determinante para su difusión y para generar el interés de más aficionados. Otro aspecto que señalo y que tiene directa relación con esto, y que a su vez evidencia lo que decimos, es la forma en que los campeonatos locales de las diferentes Ligas se han venido acomodando en términos de épocas del año de sus disputas, con la de este Campeonato. Obviamente que participar de OFI demanda un mayor esfuerzo para los clubes y elevar el nivel de programaciones, integración de planteles y Cuerpos Técnicos y, obviamente, financieros. Impacta también a nivel de las condiciones de infraestructura de los escenarios en que se disputan los partidos, dado que las exigencias son también más elevadas, aunque en este caso a veces nos queda la sensación de que no se aplican de forma uniforme los criterios»

La clave de «ordenar y coordinar los factores»

«OFI sea otra importante vidriera para muchos jugadores, que en algunos casos ven limitada su participación en Selecciones justamente por integrar equipos que disputan OFI, a lo que se suma Copa Uruguay. Y si es importante integrar el grupo de clubes que disputan OFI y más particularmente la Divisional A, más significativo aún es obtener el Campeonato. Debemos ir aprendiendo que la importancia de participar de este Campeonato no puede llevar a desequilibrios de ninguna naturaleza, ya sea de objetivos deportivos en general y en particular del fútbol, ni sociales ni económicos. Nosotros buscamos ordenar y coordinar todos los factores, teniendo en cuenta además que a diferencia de las realidades de otras Ligas, el Campeonato Salteño tiene un nivel de competencia también muy elevado y es muy valorado. Y nosotros compartimos la importancia que se le da al Campeonato local, el que de alguna manera ha sufrido modificaciones ya sea en materia de duración, fecha de inicio y demás, en la que el desarrollo de este Campeonato de OFI, entre otros factores, ha ido influyendo»

«No están orientados exclusivamente al fútbol»

«Ferro Carril es un club que demanda no desatender ningún aspecto y que además compite a primer nivel en otra disciplina, que es el básquetbol. O sea que los esfuerzos no están orientados exclusivamente al fútbol y la dirigencia no se puede distraer de esa realidad y de los otros objetivos, por ejemplo los sociales, que nos hemos trazado y que venimos paulatinamente concretando. Yendo al básquetbol, quiero aprovechar la oportunidad para mencionar que pudimos observar un importante esfuerzo, algunos obvios como el de los otros clubes, en cortar lo que sería el sexto Campeonato Salteño consecutivo obtenido por Ferro, luego de haber obtenido además OBL. Pero advertimos también el esfuerzo de algunos actores, que en principio deberían haberse manejado en forma neutral. No nos sorprende, tampoco nos alegra. Adelanto sin mayores detalles, que el 2026 viene con novedades en materia de infraestructura e incorporación de actividades, una en particular en la que estamos trabajando con UDELAR y otras organizaciones».

