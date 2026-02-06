El Polo Educativo Tecnológico de Salto abre segundo período de inscripciones

El Polo Educativo Tecnológico de Salto amplía su oferta con nuevas carreras terciarias y bachilleratos

El Polo Educativo Tecnológico abrió un segundo período de inscripciones para los cursos correspondientes al ciclo 2026, anunciando además una importante ampliación de su oferta educativa tanto en el nivel terciario como en bachilleratos.

En el año lectivo 2026 se incorporan nuevas carreras terciarias como Biotecnología, Comunicación Social y Comercio Exterior, además de bachilleratos en turismo y laboratorio, en respuesta a las demandas del sector productivo regional.

Así lo confirmó su director, Robert Alvez, quien destacó el crecimiento sostenido del centro y la incorporación de nuevas propuestas formativas alineadas a las necesidades del territorio.

“Estamos ante un segundo período de inscripciones para los cursos 2026 aquí del Polo Educativo Tecnológico . Con respecto a la educación terciaria, la oferta es amplia y, aparte de lo que ya veníamos trabajando, sumamos otras propuestas”, señaló Alvez.

Amplia oferta en educación terciaria

Entre las carreras terciarias que ya se dictan en el Polo, el director enumeró áreas clave vinculadas a la gestión, el turismo y el deporte, Administración, Gestión Humana, Marketing, Logística, Recreación, Gestión de Empresas Turísticas, Gestión de Alojamiento, Deportes Náuticos, así como el Tecnólogo en Diseño y Entrenamiento Turístico Sostenible y el Tecnólogo en Gestión del Deporte y la Recreación.

A esta base consolidada se suman nuevas propuestas formativas que comenzarán a dictarse próximamente. Una de ellas es la especialización en Comercio Exterior, con una duración de un año, destinada a quienes ya cuenten con un título técnico aprobado.

“Este curso dura un año y para poder ingresar se necesita tener un título técnico aprobado”, explicó Alvez.

También se incorpora una Tecnicatura en Comunicación Social, que se dictará en el turno nocturno, pensada para ampliar las oportunidades de acceso a quienes trabajan durante el día.

“Se va a estar dictando en el turno nocturno a partir de las 19:30. El requisito de ingreso es tener el bachillerato aprobado, tanto de UTU como de secundaria, en cualquiera de sus orientaciones, pudiendo tener hasta dos previas de sexto”, detalló.

Otra de las novedades destacadas es el Tecnólogo en Biotecnología, una carrera de tres años de duración. “Para ingresar se necesita tener el bachillerato aprobado, tanto de secundaria como de UTU, y se aceptan hasta tres previas del último nivel”, puntualizó.

Inscripciones terciarias exclusivamente online

El director remarcó que las preinscripciones para las carreras terciarias se realizan únicamente en forma virtual, a través de la plataforma de UTU.

“La preinscripción se hace únicamente en forma online, ingresando a preinscripciones terciario UTU 2026. Se completa un formulario y luego llega una confirmación al correo electrónico del aspirante”, explicó.

El segundo período de preinscripciones está vigente del 1 al 13 de febrero, por lo que Alvez insistió en la importancia de realizar el trámite dentro de ese plazo.

“Solicitamos a la comunidad que realicen las inscripciones en este tiempo para asegurarse el lugar, porque en marzo ya no van a haber cupos”, advirtió.

Las clases de nivel terciario comenzarán el 9 de marzo, previo a lo cual se publicarán las listas y se realizará una jornada de bienvenida para los estudiantes.

Bachilleratos: nuevas orientaciones y cupos disponibles

En cuanto al nivel 2, correspondiente a bachilleratos, el Polo Educativo Tecnológico ofrece dos orientaciones. Una de ellas es Turismo, Hospitalidad y Ocio, mientras que la gran novedad para este año es el bachillerato en Ciencia y Tecnología de Laboratorio, que comenzará a dictarse por primera vez en Salto.

Para ingresar a cualquiera de estas propuestas, se requiere tener EBI o ciclo básico aprobado, además de presentar cédula de identidad y control de salud.

A diferencia del nivel terciario, las inscripciones a bachilleratos se realizan de forma presencial en el propio centro educativo, ubicado en Misiones y Rivera, de viernes de 8 a 19 horas.

“Los menores deben concurrir con padre, madre o tutor. Los mayores ya traen la documentación y quedan inscriptos asegurando su lugar. Para todos los cursos, hasta el momento, hay cupos disponibles”, aseguró el director.

Carreras pensadas según las necesidades del territorio

Consultado sobre el origen de las nuevas propuestas educativas, Alvez destacó el trabajo articulado del Polo con el sector productivo y la comunidad.

“Este centro se caracteriza por el trabajo articulado con el sector productivo. A través de mesas técnicas con empresarios y actores del medio, vamos detectando demandas que luego se transforman en nuevas propuestas educativas”, explicó.

En ese sentido, subrayó que se trata de áreas en crecimiento, con escasez de profesionales formados a nivel local.

“Aquí van a salir los primeros técnicos con títulos que van a fortalecer el desarrollo productivo y social de la región”, concluyó.

