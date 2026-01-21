El Planetario Móvil 360° llega hoy a la Plazoleta Roosevelt de Salto

Salto suma hoy una propuesta distinta para las vacaciones de verano. Desde esta tarde, el Planetario Móvil 360° se instala en la Plazoleta Franklin Roosevelt, ofreciendo una experiencia inmersiva que combina ciencia, tecnología y entretenimiento, pensada para disfrutar en familia.

A través de proyecciones envolventes en 360 grados, el público podrá “viajar” por distintos escenarios sin salir de la ciudad, con funciones diseñadas para todas las edades y contenidos que van desde el pasado remoto hasta la exploración del espacio.

Elegí tu aventura

Dinosaurios: un recorrido por el mundo de los gigantes del pasado y la vida en la era prehistórica.

Aventura submarina: una inmersión en las profundidades del océano y su biodiversidad.

una inmersión en las profundidades del océano y su biodiversidad. Misión espacial: un viaje por las galaxias para sentirse astronauta y explorar el universo.

Datos del evento

Fecha: miércoles 21 de enero

Lugar: Plazoleta Franklin Roosevelt (Uruguay y Dr. Chiazzaro)

Plazoleta Franklin Roosevelt (Uruguay y Dr. Chiazzaro) Horarios: funciones cada 40 minutos, de 17:00 a 22:30

Entradas y reservas

Las reservas se realizan a través del sitio web estrellareservas.com (cupos limitados por función).

Entrada general: $350

$350 Entradas anticipadas: 10% de descuento

10% de descuento Segunda función: 50% de descuento

50% de descuento Menores de 3 años: $100 (seguro)

Una alternativa diferente para las tardes de verano, que apuesta al aprendizaje y al asombro a través de una experiencia audiovisual de alto impacto.

