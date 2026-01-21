El Planetario Móvil 360° llega hoy a la Plazoleta Roosevelt de Salto

Salto suma hoy una propuesta distinta para las vacaciones de verano. Desde esta tarde, el Planetario Móvil 360° se instala en la Plazoleta Franklin Roosevelt, ofreciendo una experiencia inmersiva que combina ciencia, tecnología y entretenimiento, pensada para disfrutar en familia.
A través de proyecciones envolventes en 360 grados, el público podrá “viajar” por distintos escenarios sin salir de la ciudad, con funciones diseñadas para todas las edades y contenidos que van desde el pasado remoto hasta la exploración del espacio.
Elegí tu aventura
- Dinosaurios: un recorrido por el mundo de los gigantes del pasado y la vida en la era prehistórica.
- Aventura submarina: una inmersión en las profundidades del océano y su biodiversidad.
- Misión espacial: un viaje por las galaxias para sentirse astronauta y explorar el universo.
Datos del evento
- Fecha: miércoles 21 de enero
- Lugar: Plazoleta Franklin Roosevelt (Uruguay y Dr. Chiazzaro)
- Horarios: funciones cada 40 minutos, de 17:00 a 22:30
Entradas y reservas
Las reservas se realizan a través del sitio web estrellareservas.com (cupos limitados por función).
- Entrada general: $350
- Entradas anticipadas: 10% de descuento
- Segunda función: 50% de descuento
- Menores de 3 años: $100 (seguro)
Una alternativa diferente para las tardes de verano, que apuesta al aprendizaje y al asombro a través de una experiencia audiovisual de alto impacto.