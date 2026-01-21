29.1 C
Salto
miércoles, enero 21, 2026

El Planetario Móvil 360° llega hoy a la Plazoleta Roosevelt de Salto

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
47
Tiempo de lectura: 1 min.

Salto suma hoy una propuesta distinta para las vacaciones de verano. Desde esta tarde, el Planetario Móvil 360° se instala en la Plazoleta Franklin Roosevelt, ofreciendo una experiencia inmersiva que combina ciencia, tecnología y entretenimiento, pensada para disfrutar en familia.

A través de proyecciones envolventes en 360 grados, el público podrá “viajar” por distintos escenarios sin salir de la ciudad, con funciones diseñadas para todas las edades y contenidos que van desde el pasado remoto hasta la exploración del espacio.

Elegí tu aventura

  • Dinosaurios: un recorrido por el mundo de los gigantes del pasado y la vida en la era prehistórica.
  • Aventura submarina: una inmersión en las profundidades del océano y su biodiversidad.
  • Misión espacial: un viaje por las galaxias para sentirse astronauta y explorar el universo.

Datos del evento

  • Fecha: miércoles 21 de enero
  • Lugar: Plazoleta Franklin Roosevelt (Uruguay y Dr. Chiazzaro)
  • Horarios: funciones cada 40 minutos, de 17:00 a 22:30

Entradas y reservas

Las reservas se realizan a través del sitio web estrellareservas.com (cupos limitados por función).

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía
  • Entrada general: $350
  • Entradas anticipadas: 10% de descuento
  • Segunda función: 50% de descuento
  • Menores de 3 años: $100 (seguro)

Una alternativa diferente para las tardes de verano, que apuesta al aprendizaje y al asombro a través de una experiencia audiovisual de alto impacto.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/azl9
Salto Totems
Diario EL PUEBLO CLASIFICADOS
EP.tv / EL PUEBLO On-line TV

NUESTRAS REDES

Administración

Horario:

  • Lunes a Viernes:
    8:00 a 12:00hs y de 15:00 a 19:00hs
  • Sábados:
    8:00 a 13:00hs
  • ENERO:
    7:30 a 12:30hs
Tel.: +(598) 473 34 133
Whatsapp: 099 813 241
Email: [email protected]
Dirección: 18 de julio 151, Salto (50000)

Envíenos un Mensaje

Comercial

Diego Monzón
Whatsapp: +598 98 700 004
Email: [email protected]

Redacción

Whatsapp: +598 92 281 124
Email: [email protected]

Adriana Martínez
Consejera Editorial Honoraria

Email: [email protected]

Dirección

Gustavo Boksar Cámpora

Tel.: +(598) 473 34 133
Email: [email protected]

¡Quiero leer EL PUEBLO! ¿Cómo hago?

¿Desea publicar como invitado?

Envíanos un e-mail a [email protected]

© 2024+ Diario EL PUEBLO / LISECOR S.A. - v1.0.0 / Miembro de OPI / Depósito Legal