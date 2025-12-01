El plan de obras que transformará Salto: Acuña detalla los 20 km de avenidas que serán recuperadas

- espacio publicitario -

El Mayor (R) Sergio Acuña adelanta el plan de obras que la Gobierno de Salto presentará en la Junta: recuperación total de 20 km de avenidas y mejoras integrales.

El objetivo es que en este período de gobierno se pueda mejorar y solucionar la transitabilidad en la red vial de todo el departamento. — Mayor (R) Sergio Acuña

En la antesala de la presentación oficial del nuevo plan de obras de la Intendencia de Salto ante la Junta Departamental, Diario EL PUEBLO dialogó con el Mayor (R) Sergio Acuña, coordinador general de Gestión Urbana. Con un tono sereno pero firme, Acuña explicó los fundamentos del proyecto, su alcance territorial y el impacto que esperan lograr con una inversión que busca transformar la transitabilidad en todo el departamento.

El encuentro comenzó con una pregunta sencilla del entrevistador, orientada a abrir la conversación: ¿qué se va a presentar, cuál es la visión del gobierno departamental y cómo se proyecta la ejecución? A partir de ahí, Acuña desarrolló con claridad los lineamientos estratégicos del plan que la Intendencia someterá a consideración de los ediles.

Aseguró que el objetivo central es lograr un financiamiento a largo plazo que permita ejecutar obras estructurales dentro de este mismo período de gobierno. La idea, sostuvo, es encarar de una vez la recuperación profunda de la red vial urbana y rural, generando conectividad real y duradera. En palabras del propio coordinador: “El objetivo es que en este período de gobierno se pueda mejorar y solucionar la transitabilidad en la red vial de todo el departamento.”

Acuña detalló que el enfoque no se limita al reacondicionamiento de pavimentos. La propuesta incluye intervenciones integrales en cada una de las zonas a trabajar: recuperación de veredas, construcción o reparación de camineros y ciclovías, renovación del alumbrado, y creación de espacios de recreación y ejercicio. La intención es que cada avenida intervenida se transforme en un corredor completo, moderno y seguro, y no solo en una vía repavimentada.

Entre los tramos previstos para esta primera gran etapa, Acuña enumeró las principales arterias que estructuran el tránsito de la capital departamental. Serán intervenidas las avenidas Rodó, Concordia, Oribe, Gobernador José Joaquín de Viana, Blandengues, Luis Batlle Berres y Pascual Harriague. En todos los casos, la obra contempla la sustitución total de los pavimentos existentes por carpetas asfálticas nuevas, proyectadas para una mayor durabilidad y un mejor comportamiento ante el creciente flujo vehicular.

Cuando se le pregunta si desde el gobierno están convencidos que la magnitud de lo planificado tendrá un impacto significativo en la vida diaria de los salteños, Acuña no dudó en responder que se trata de un avance significativo: la recuperación total de 20 kilómetros de las principales avenidas de Salto, distribuidas estratégicamente para mejorar la circulación interna y la conexión entre barrios.

Además de estas obras mayores, el proyecto incluye una línea de trabajo simultánea para la recuperación de las calles internas de la ciudad, muchas de ellas seriamente afectadas por años de desgaste. También se prevé la intervención de la caminería rural, otra preocupación recurrente para quienes viven y producen en el interior del departamento. Acuña señaló que el objetivo es equilibrar las necesidades de la ciudad y del medio rural, atendiendo ambos frentes en paralelo.

Según relató, la Intendencia de Salto entiende que es el momento de tomar decisiones de largo aliento, apostando por un financiamiento que brinde estabilidad y permita planificar obras de gran porte sin depender exclusivamente de recursos propios o de medidas coyunturales. La apuesta es, en definitiva, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía a partir de un rediseño profundo de la infraestructura vial.\

Estaríamos recuperando 20 kilómetros de las principales arterias dentro de la ciudad.

El coordinador destacó que este tipo de proyectos no solo mejoran la movilidad, sino que también ordenan el entorno urbano, promueven la seguridad vial, dinamizan la economía local y fortalecen la integración barrial. Dijo además que cada una de las intervenciones fue diseñada con criterios técnicos que buscan asegurar durabilidad y eficiencia.

Cerca del final de la charla, Acuña insistió en que el plan refleja la voluntad del gobierno departamental de dejar obras perdurables. “Estaríamos recuperando 20 kilómetros de las principales arterias dentro de la ciudad”, remarcó, enfatizando que se trata de un esfuerzo histórico por su volumen y alcance.

La presentación oficial ante la Junta Departamental se realizará mañana, donde se expondrán los detalles técnicos, presupuestales y de ejecución. Será, según adelantó el propio Acuña, un paso fundamental para avanzar hacia la aprobación del financiamiento y el inicio de los trabajos.

Con esta entrevista, queda claro que la Intendencia busca un proyecto integral, ambicioso y con foco en la conectividad, apostando a transformar el tránsito, la imagen urbana y la calidad de vida de miles de salteños.

