El pesimismo como costumbre y la fragilidad de nuestra identidad

El pesimismo voluntario —y a veces forzado— se ha vuelto una costumbre demasiado arraigada entre nosotros. Parece existir una necesidad casi reflejo de mirar siempre el medio vaso vacío, aun cuando la realidad ofrezca razones atendibles para reconocer avances, esfuerzos o aciertos. Criticar por criticar se transforma así en un ejercicio cotidiano, cómodo, que evita el desafío mayor: pensar con honestidad intelectual y con sentido de pertenencia.

No se trata de negar los problemas ni de maquillar las dificultades. Uruguay, y en particular nuestros departamentos, tienen deudas históricas que nadie desconoce. Pero otra cosa muy distinta es caer en la incapacidad de reconocer algo bueno si no proviene de “mi lado”, o de cerrar los ojos frente a lo malo cuando lo impulsa “mi lado”. Esa lógica binaria, empobrecedora, no construye ciudadanía ni fortalece la democracia; la debilita.

Cabe entonces preguntarnos, con crudeza y sin eufemismos: ¿tan poca identidad local tenemos que colocamos a los sectores por encima de nuestra patria o de nuestro departamento? ¿Tan frágil es el vínculo con el terruño que preferimos que a quien gobierna le vaya mal, antes que reconocer un acierto que no encaja en nuestro relato? Cuando el deseo de fracaso ajeno se impone sobre el bien común, algo profundo se ha quebrado.

No podemos seguir refundando un terruño cada cinco años, como si la historia comenzara y terminara con cada elección. Los procesos colectivos requieren tiempo, continuidad y una mirada que vaya más allá del calendario electoral. Gobernar no es borrar lo anterior, ni oponerse por sistema; es asumir responsabilidades sobre una realidad concreta, heredada y compleja. Y como ciudadanos, nuestro rol no es dinamitar todo desde la tribuna, sino exigir, acompañar y evaluar con madurez.

Entender que seguramente no pensemos igual es parte esencial de la convivencia democrática. No lo haremos de la misma manera, ni con las mismas prioridades, pero por algo la ciudadanía vota, decide y elige. Esa decisión merece respeto. Confiar no implica renunciar a la crítica; implica esperar, observar y desear que a quien gobierna le vaya bien, porque si le va bien, le va mejor a la comunidad.

Podemos criticar, por supuesto. La crítica es necesaria, saludable y muchas veces imprescindible. Pero siempre desde el respeto y la tolerancia, sin deshumanizar al otro ni reducirlo a una caricatura. Del mismo modo, también podemos felicitar y reconocer cuando algo está bien. Negarse a hacerlo por mezquindad política dice más de quien calla que de quien gobierna.

Hay un límite que no puede cruzarse. Jamás lo político puede superar a lo jurídico, y mucho menos colocarse por encima de nuestro terruño. Las reglas, las instituciones y la identidad común están antes que cualquier sector, consigna o conveniencia coyuntural.

Todos somos salteños. Todos somos uruguayos. Recordarlo no debería ser un acto excepcional, sino el punto de partida desde el cual pensar, debatir y construir un futuro que nos incluya a todos. Hay que dejar de usar palabras como enemigos, rivales; dejar de usar generalidades y absolutismos absurdos. Priorizar Salto y Uruguay debe ser el prinicipal objetivo de todos. Las elecciones son el medio, no el fin, alcanzar el gobierno debe ser la herramienta no la meta.

