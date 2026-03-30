El orgullo legitimado Andrade, Rocha y Suárez: tres salteños entre los mejores diez

Tanto que se apunta. Tanto que se dice. Tanto que se elaboran. Reflexiones. Estadísticas. Conclusión en una dirección y en otra, cuando se trata de establecer una nómina de diez jugadores uruguayos, para ser parte de una selecta nómina. De última, surge esta, en la que pasan a estar incluidos TRES jugadores nacidos en Salto: JOSÉ LEANDRO ANDRADE, LUIS ALBERTO SUÁREZ y PEDRO VIRGILIO ROCHA. Los tres han jugado Campeonatos Mundiales. José Leandro Andrade fue el único en ganar Olimpiadas, Luis Suárez es el máximo goleador de la selección uruguaya. Pedro Virgilio «Daro» Rocha jugó cuatro campeonatos mundiales y fue Campeón de América e Intercontinental con Peñarol. El lector comprobará que en la nómina aparecen los dos capitanes campeones del Mundo: José Nasazzi en 1930 y Obdulio Varela en 1950. Diego Forlán fue elegido el mejor jugador en el Mundial de Sudafrica 2010, Campeón de América con Uruguay en el 2011 y goleador en España. Por lo demás, que irrumpan en esta escena de los mejores 10, los tres salteños aludidos, es de justicia estricta. Tres para siempre. Por calidad, por talento, por goles, por liderazgos. Los tres.Después de Inglaterra, Marcelo Bielsa pasó la raya.

«El juego ofensivo es la materia más difícil de aprobar»

El partido frente a Inglaterra que pasó. El empate que llegó cuando la derrota se consumaba. A la síntesis de MARCELO BIELSA en materia de apuntes, desde EL PUEBLO no queda menos que exponerla.

“Defendimos bien, eso tiene valor, pero nos costó manejar el trámite del partido ya que no pudimos o esporádicamente tuvimos momentos de dominio. El trámite globalmente lo controló Inglaterra”.

“Fue un partido muy disputado, sin opciones de gol para ninguno de los dos y con la pelota en poder de Inglaterra. Creamos muy poco peligro”.

“De a poco fuimos desahogando la presión del rival con el juego por bandas. Los aspectos positivos son un equipo conjuntado, cercano, combativo, aguerrido, enérgico, pero con falta de creatividad”.

“La posesión fue de Inglaterra, eso nos obligó a defender, nos llevó a tener que en muchos momentos del primer tiempo recuperar, sostener, sin poder llevar la pelota al campo rival”.

“Ellos tuvieron muchas más pelotas para intentar atacar y nosotros menos. El equipo hizo un esfuerzo muy grande y que no se haya desnivelado el marcador tuvo que ver con un gran compromiso físco”.

“Es verdad que en el último tercio del partido fuimos logrando igualar el trámite y después del gol recibido, obligados por la necesidad de empatar, tuvimos un cierto predominio que se extendió incluso después del empate”.

“Canobbio y Muslera de son opciones para la posición de arquero y extremo que quise agregar como alternativas dentro del grupo de jugadores que participan en la selección”.

“Tuvimos un equipo más junto, compacto, aguerrido y con cierta capacidad de elaboración de juego por los costados, especialmente por el derecho, aunque menos por el izquierdo”.

“No nos alcanzó ni para manejar el trámite, ni ser superiores al rival. No tuvimos la pelota y creamos poco.

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Ellos la tuvieron y tampoco pudieron crear”

“El juego ofensivo es la materia más difícil de aprobar, Inglaterra debe valorar la cantidad de pelotas de atacar que tuvo y lamentar no crear peligro, mientras que nosotros no tener mas pelotas claras para atacar y aumentar las opciones de gol”.

“Sus futbolistas son atletas, cuesta muchísimo destacar en la Premier y todos tienen un perfil creativo enorme. Entre los que hoy no jugaron, los habituales, y los que si lo hicieron, las distancias son mínimas”.

Nacional, Peñarol, Boston, Torque y Juventud: los jueces de la Copa

Ya están los árbitros para la 1ra fecha de Fase de Grupos tanto en Copa Libertadores como en Sudamericana. Los cinco equipos uruguayos que la jugarán. Desde ellos, a las ternas.

Designaciones arbitrales – Copa internacional

🇨🇱 Coquimbo Unido vs Nacional 🇺🇾

Rol Árbitro Árbitro central Raphael Claus (Brasil) Asistente 1 Danilo Manis (Brasil) Asistente 2 Nailton Sousa (Brasil) 4º Árbitro Rafael Klein (Brasil)

🇨🇴 Santa Fe vs Peñarol 🇺🇾

Rol Árbitro Árbitro central Jesús Valenzuela (Venezuela) Asistente 1 Jorge Urrego (Venezuela) Asistente 2 Lubin Torrealba (Venezuela) 4º Árbitro Alejandro Velázquez (Venezuela)

🇺🇾 Boston River vs San Pablo 🇧🇷

Rol Árbitro Árbitro central Leandro Rey (Argentina) Asistente 1 Cristian Navarro (Argentina) Asistente 2 Mariana de Almeida (Argentina) 4º Árbitro Nazareno Arasa (Argentina) VAR Nicolás Lamolina (Argentina) AVAR Salomé Di Iorio (Argentina)

🇺🇾 MC Torque vs Gremio 🇧🇷

Rol Árbitro Árbitro central Augusto Aragón (Ecuador) Asistente 1 Christian Lescano (Ecuador) Asistente 2 Ricardo Baren (Ecuador) 4º Árbitro Bryan Loayza (Ecuador)

🇺🇾 Juventud vs Cienciano 🇵🇪

Rol Árbitro Árbitro central Bryan Loayza (Ecuador) Asistente 1 Christian Lescano (Ecuador) Asistente 2 Ricardo Baren (Ecuador) 4º Árbitro Augusto Aragón (Ecuador)

Sub 15 y Sub 18: Completando la fecha

Hoy lunes y mañana martes, para completarse la fecha a nivel del Consejo Único Juvenil, en este caso en la Divisional «A». El calendario es el que propone.

LUNES 30 DE MARZO

Campo de juego: PARQUE CARLOS AMBROSONI. 17 hrs. River Plate – Chaná. Sub. 16. Árbitros: José Ramallo, Luciana Pereira, César Loetti.

MARTES 31 DE MARZO

Campo de juego: PARQUE CARLOS AMBROSONI. 17 hrs. River Plate – Chaná. Sub. 18. Árbitros: Marcos Reboiras, Alexander Moreno, Ricardo González.

CIERRE EN LA LIGA

Desde la Liga Salteña de Fútbol a EL PUEBLO, el comunicado para tener en cuenta. En el contenido se señala que durante toda la semana de turismo, las oficinas permanecerán cerradas. Retorno de la actividad administrativa, pactado para el lunes 6 de abril, ocasión en la que sesionará el Consejo Superior.

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