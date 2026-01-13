El «Nico» Sánchez, de aquellos 98 kilos a estos 82

La Copa con Salto. Gladiador. La selección. El querer….»Volver a confiar en mí»

Ataja. Vuela. Rechaza.

Es la solvencia que revela.

Son los reflejos que funcionan.

- espacio publicitario -

NICOLÁS SÁNCHEZ es uno de los tres arqueros de la selección.

Es el que cuenta este tiempo presente y el que frente a EL PUEBLO desnuda razones de

tantos por qué, los que andan en la vuelta.

A esta altura, el «Nico» fue silenciando los cuestionamientos.

Se mandó un año bárbaro.

La selección. Gladiador.

El ascenso a la «A» en la Copa de OFI. La búsqueda en el Campeonato

Salteño.

El «Nico» debajo de los palos.

Desde ahí se ve bien.

Se mira bien.

Se analiza bien.

«Este es el camino y es entre todos»

-Físicamente, ¿cómo nunca antes?

«Este debería ser mi peso. El que tenía cuando fui a Atenas de San Carlos. Era el entrenamiento y el gimnasio. Como ahora estoy en la misma línea, este peso de 82 kilos es el que se adapta a lo que quiero».

-La respuesta desde lo técnico, pero la suma del aspecto físico.

«Sin dudas que tiene que ver con la condición física de uno. Alcancé a pesar 98 kilos. La merma en el peso no se da tampoco de un día para el otro».

-¿Qué influye?

«El control en las comidas. Las harinas por ejemplo, pasan de largo y el refresco también. Evito lo que engorde. Lo llaman cuidado personal, ¿de acuerdo? Bueno….yo tengo cuidado personal».

-¿Por eso el año que hiciste?

«Fue un año especial, sobre todo por la consolidación a determinados niveles. El hecho de la titularidad también ayuda, porque tiene que ver con la continuidad, pero también con los objetivos que se alcanzaron. Fuimos campeones del Litoral Norte, llegamos a la semifinal. Después, todo lo bueno que pasó con Gladiador y esto de volver a ser parte del combinado».

-El año que pasó, ¿el mejor año tuyo?

«Ahhhh…..si, si. Yo diría que sí. Uno sabe cuando responde, como responde. En el caso del arquero no hay de engaños. Cuando uno se equivoca lo reconoce al toque. Cuando acierta es porque la respuesta se sumó y el beneficio deja de ser personal. La consecuencia es a favor del equipo».

-La relación con el autoestima también….

«Volver a confiar en mí. Saber que uno puede ser parte de lo que el Director Técnico pretende».

-Tenes la bendición de Rony Costa.

«Tengo la confianza que me transmite y que también juega. Lo anímico en fútbol siempre cuenta. Estar fuerte de la cabeza y saber cuando uno se consolida. Es lo que mencionaba al comienzo: la consolidación».

-¿Te pone bien?

«Tiene que ver con la responsabilidad. Yo lo que veo en esta selección, es eso que se plantea en cada compañero. Responsabilidad, compromiso. Estamos para defender una causa. Es verdad que se apunta en una misma dirección y como los buenos jugadores están, responder es parte de lo posible».

-Un combinado que puede modificar nombres, pero el valor de la idea es parte de lo vigente.

«Hay jugadores que vienen del año pasado y otros que se sumaron para este campeonato. Es verdad eso de la idea. A la idea la estamos afianzando. El partido que jugamos con Bella Unión sirvió para eso. Es demostrarnos a nosotros que ese es el camino. Ese camino es entre todos»

«Ir para sumar, ¿hay algo mejor que eso?»

El domingo a la noche en el Parque Ernesto Dickinson, cuando Salto fue debilitando a Bella Unión, para transformarse en protagonista y quedarse con el 4 a 0. Más allá de la goleada, el contenido de esa idea de la que el «Nico» invoca en EL PUEBLO.

Hoy martes, para entrenar otra vez, mientras el sábado no está lejos en el tiempo. De visitante en Tacuarembó. Habrá que aplicar la receta. La que es válida.

«Como ellos perdieron de visitantes, están obligados a ganar. Se nos van a venir y de repente, los espacios libres terminan jugando a favor de nosotros. Ir a Tacuarembó para sumar, ¿hay algo mejor que eso?.

Son cuatro partidos para clasificar a la segunda fase. Esto es claro: ganar los dos partidos como local y rescatar los puntos que sean posibles fuera de casa. No le falto respeto al rival de turno, pero uno sabe lo que puede dar esta selección, por eso del compromiso del que hablaba. Cuando llega un compañero nuevo al combinado, como en este año, uno lo ve y calibra lo que está sintiendo por la causa.

De la manera que entrena y el empeño en cada actitud. Por eso uno piensa que a esta selección le tiene que ir bien y porque además, calidad individual no es lo que falta»

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/cd05