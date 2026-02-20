El naciente ciclo previo

Antony Costa, Gino Mantuani, Lucas Silva, Dylan Correa, Vargas del gol…¡y denle paso a Nacional!

Es evidente que Nacional no quiere perder tiempo y ha estructurado un proyecto serio para recuperar su lugar de privilegio en el fútbol del interior. El objetivo de lograr el ascenso a la Divisional A de la Copa del Interior de Clubes, Nacional dio puntapié inicial a su pretemporada este martes. En un clima de compromiso, la Comisión Directiva se hizo presente para respaldar el nuevo ciclo deportivo. La gran apuesta de este año recae en Miguel Ángel Márquez, quien asume como Director Técnico del plantel principal. Su llegada no es casual; se busca una conducción con liderazgo para afrontar un torneo tan físico y exigente como lo es la Divisional B. Del «Ale» Torrens a Márquez. Esa es la cuestión.

LA INTEGRACIÓN TOTAL

Un gesto que marca la unidad del grupo fue la asistencia de los jugadores que actualmente defienden a la selección salteña en el Campeonato del Litoral Norte. Entre ellos, el propio Javier «Toti» Vargas. Se acercaron para ser parte de la presentación oficial pese a sus compromisos con el combinado «naranjero» La sorpresa de la jornada fue la incorporación de Dylan Correa, un juvenil de la Sub-15 que ya empieza a codearse con los mayores, demostrando que la cantera tricolor sigue vigente. Para el apunte: Dylan, que es delantero, hermano de Thiago, desde el año pasado en River Plate de Montevideo.

DESDE EL ARCO

Se confirmó la llegada de Antony Costa, quien se suma para aportar seguridad y competencia bajo los tres palos. En condición de libre desde Gladiador. La Sub-18 estará bajo la dirección de Nicolás Fagúndez, un nombre con peso propio que buscará transmitir toda su experiencia a los más jóvenes. Al «Zurdo» se sumará el propio Miguel Márquez. En tanto la Comisión Directiva ya trabaja en el calendario de amistosos para pulir el funcionamiento del equipo. El plato fuerte será el cruce de ida y vuelta contra Uruguay de Bella Unión, una prueba válida que servirá para medir el nivel de cara al inicio de la competencia oficial. En Uruguay, entre otros, Nicolás Arbiza, Rafael Paiva y Carlos «Discoteca» Núñez, ex Liverpool, Peñarol y Racing de Avellaneda.

LOS QUE LLEGAN

Javier Vargas. Nicolás Fagúndez. Antony Costa. Gino Mantuani (desde Bella Unión, 21 años). Lucas Silva (con pasado en Salto Uruguay). Antony Costa (desde Gladiador). -Para tener en cuenta: cuando se inicie el Campeonato Salteño, Miguel Márquez podrá disponer de Deivis Sala- berry, quien jugará para Hindú en el Torneo de la Divisional «B».

LOS QUE SE FUERON

Alejandro Cavanna. Bruno Basualdo. Martías Morales. Nicolás Arbiza. Darío Giovanoni. -Es Nacional. Primero en la «B» de OFI. Después el Salteño. La doble misión en el horizonte. En el 2025, la pérdida de categoría en OFI y la resignación ante Ferro Carril en la final. La deuda está pendiente. Quedó abierta. Es el demandante veredicto de la realidad.

«El orgullo de ser parte»

Será en breve. En poco tiempo más, de acuerdo al propio apunte del Ing. Francisco Cano a EL PUEBLO. El directivo admite que es un capítulo válido a favor de rescates puntuales, de aquellos que tienen relación directa con la historia y el presente de Nacional. Será la cuarta edición de lo que en tiendas tricolores denominan como «EL ORGULLO DE SER PARTE». Es el puntual reconocimiento a directivos y jugadores. Es la presentación del Nacional en sus distintas disciplinas. Es que en ese día acuden quienes se suman a la hora de defender la camiseta tricolor. Mientras que el plantel superior se va modelando, el tiempo juega a favor de ese fin. Valoraciones desde Nacional y culto a emociones que son puntuales. Es el orgullo bien entendido. Es «El orgullo de ser parte».

El valor de una actitud

No pasó de largo en Nacional lo sucedido en ese 17 de febrero, cuando la convocatoria se planteó y los jugadores comparecieron, sobre todo para reconocer el plan de acción que será ejecutado. En esa noche la selección salteña adiestró con la mira puesta en el juego ante Tacuarembó, pero una vez finalizada la secuencia, se trasladaron al escenario tricolor. Javier «Toti» Vargas, Alan «Tiki» Aranda, Facundo Moreira y Nicolás Cáceres. En el caso de Nicolás Fagúndez, el doble rol: como DT de la Sub 18 y siendo uno más en el plantel que orientará Miguel Márquez. El valor de esas actitudes también fueron remarcadas y reflejan el objetivo que se busca: la identificación con el mañana. cuando las exigencias golpeen la puerta y Nacional vaya desandando la misión. En el Cuerpo Técnico tricolor, con Carlos Alberto Bicker (ya ex jugador) para ser uno más. Si de Javier Vargas se trata, jugará exclusivamente el Campeonato Salteño, no así en la Divisional «B» de OFI.

-(Registros gráficos: página oficial de Nacional Fútbol Club)

