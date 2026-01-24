El Ministro del Interior, Carlos Negro protagonizó un siniestro de tránsito.

En la zona de Cerrito de la Victoria, en Montevideo, circulando con la libreta de conducir vencida y por no respetar un cartel de “Pare” existente en la intersección, impactó a una motocicleta según informaron El País y Subrayado.

De acuerdo con lo publicado, el choque ocurrió en una esquina considerada preferencial, donde el vehículo conducido por Negro no se detuvo pese a la señalización vertical de “Pare” instalada en el lugar. Un testigo del siniestro, citado por Subrayado, afirmó que el conductor “nunca paró en la esquina”, reforzando la versión de que no se habría respetado la señalización existente.

Tras conocerse el episodio, se generaron reacciones desde la oposición política, que reclamaron responsabilidades y plantearon que Negro “debe renunciar”, además de señalar que debería desplazarse con custodia y chofer, según consignó El País en base a declaraciones de dirigentes opositores.

El hecho reavivó el debate público sobre la conducta de los jerarcas, el cumplimiento de las normas de tránsito y los estándares de responsabilidad exigibles a quienes ocupan cargos de relevancia. Las circunstancias del siniestro y sus eventuales consecuencias continúan siendo objeto de atención.

