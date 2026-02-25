El MGAP declara la emergencia agropecuaria por déficit hídrico en diversas zonas del país

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) resolvió este martes, declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico en distintas zonas del territorio nacional, tras constatarse un marcado deterioro en la disponibilidad de agua y forraje como consecuencia de la falta de precipitaciones.

La decisión se adoptó luego de la evaluación técnica de los indicadores agroclimáticos y del análisis realizado por la Comisión de Emergencias Agropecuarias. La medida tendrá alcance por seccionales policiales, focalizando el apoyo en las áreas más afectadas por la escasez de lluvias.

Según se informó oficialmente, la situación impacta de forma directa en la producción ganadera y agrícola, generando dificultades en la disponibilidad de pasturas, reservas forrajeras y fuentes de agua para el ganado.

Herramientas que habilita la emergencia

La declaración permite activar mecanismos previstos en el Fondo Agropecuario de Emergencia y acelerar instrumentos de apoyo para los productores damnificados. Entre las medidas se incluyen líneas especiales de financiamiento, asistencia para alimentación animal y facilidades crediticias.

En ese sentido, se instrumentarán apoyos a través del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), orientados a productores ganaderos, lecheros y familiares, contemplando condiciones preferenciales y plazos acordes a la situación climática.

Además, el MGAP continuará monitoreando la evolución del déficit hídrico junto a los organismos técnicos competentes, evaluando la eventual ampliación o ajuste de las medidas adoptadas.

La resolución se tomó en base a informes técnicos que analizan el agua disponible en suelos, el estado de las pasturas y la situación de tajamares y fuentes naturales. Las autoridades señalaron que la emergencia se declara cuando los parámetros objetivos así lo determinan.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, había señalado días atrás que la decisión se adoptaría en función de los informes técnicos, reafirmando el compromiso del gobierno con el sector productivo.

El escenario climático continúa siendo seguido de cerca por las autoridades, en un contexto donde la falta de lluvias comienza a generar preocupación creciente en distintas regiones del país.

La emergencia agropecuaria tendrá vigencia por el plazo que determine la resolución oficial, quedando sujeta a revisión según evolucione la situación climática en las próximas semanas.

