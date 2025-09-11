back to top
23.1 C
Salto
jueves, septiembre 11, 2025
InicioGOBIERNO

La Oficina de Juventud impulsa propuestas en distintas localidades con torneos, arte y recreación para promover la integración juvenil.

El Mes de la Juventud llega a todo Salto con deportes, cultura y recreación

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
17
Tiempo de lectura: 1 min.
- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/1qlw

La Oficina de Juventud impulsa propuestas en distintas localidades con torneos, arte y recreación para promover la integración juvenil.

Mes de la Juventud en Salto: actividades deportivas y culturales

El Gobierno de Salto, a través de su Oficina de la Juventud, continúa impulsando propuestas en el marco del Mes de la Juventud, con actividades deportivas, recreativas y culturales que promueven la integración y la participación de los jóvenes en distintos puntos del departamento.

Villa Constitución fue protagonista

La coordinadora de Juventud, Lucía Molinari, destacó que una de las jornadas más recientes se realizó este miércoles en Villa Constitución, con la participación de instituciones educativas locales y de Belén. La actividad contó con el acompañamiento de alcaldes, concejales, el CECOED y la Dirección de Descentralización, además de las áreas de Deporte y Cultura, que brindaron apoyo logístico.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

Durante la jornada se llevaron a cabo campeonatos de fútbol, básquetbol, salto largo y atletismo, con premiación a los ganadores en el mismo día.

Agenda semanal de actividades juveniles

El calendario de esta semana incluyó un campeonato de truco realizado el jueves en la sede de la Oficina de Juventud, un torneo de fútbol liceal este viernes y un campeonato de fútbol universitario previsto para la mañana del sábado.

- espacio publicitario / val.17-09-2025 -
Registrate y participa de increibles sorteos

Acompañamiento en eventos destacados

Además, la Oficina de la Juventud acompañará otros eventos del fin de semana, como “Salto Danza” y las pruebas de rienda en Saucedo, ampliando así la oferta cultural y recreativa.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/1qlw
- espacio publicitario -Bloom
Te recomendamos leer:
SUCIVE 2025 - Patentes

SUCIVE 2025: Patente de Rodados y conexos

Restos encontrados en el Batallón 14

Restos Hallados en Batallón 14 Podrían Pertenecer a un Hombre de...

Salud en la frontera: PARLASUR convoca a una audiencia pública en...