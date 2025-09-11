El Mes de la Juventud llega a todo Salto con deportes, cultura y recreación

- espacio publicitario -

La Oficina de Juventud impulsa propuestas en distintas localidades con torneos, arte y recreación para promover la integración juvenil.

Mes de la Juventud en Salto: actividades deportivas y culturales

El Gobierno de Salto, a través de su Oficina de la Juventud, continúa impulsando propuestas en el marco del Mes de la Juventud, con actividades deportivas, recreativas y culturales que promueven la integración y la participación de los jóvenes en distintos puntos del departamento.

Villa Constitución fue protagonista

La coordinadora de Juventud, Lucía Molinari, destacó que una de las jornadas más recientes se realizó este miércoles en Villa Constitución, con la participación de instituciones educativas locales y de Belén. La actividad contó con el acompañamiento de alcaldes, concejales, el CECOED y la Dirección de Descentralización, además de las áreas de Deporte y Cultura, que brindaron apoyo logístico.

Durante la jornada se llevaron a cabo campeonatos de fútbol, básquetbol, salto largo y atletismo, con premiación a los ganadores en el mismo día.

Agenda semanal de actividades juveniles

El calendario de esta semana incluyó un campeonato de truco realizado el jueves en la sede de la Oficina de Juventud, un torneo de fútbol liceal este viernes y un campeonato de fútbol universitario previsto para la mañana del sábado.

Acompañamiento en eventos destacados

Además, la Oficina de la Juventud acompañará otros eventos del fin de semana, como “Salto Danza” y las pruebas de rienda en Saucedo, ampliando así la oferta cultural y recreativa.