El martes que pasó y de pase en pase también

Agustín Chaparro ya es de Chaná: Diego Argain con destino Palomar

Fue el martes que pasó, cuando se originaron casi 50 pases en el séptimo día habilitado en la Liga Salteña de Fútbol. Agustín Chaparro supo de una saliente temporada en Libertad y no por nada se sumará a Chaná, mientras que Diego Argain de River Plate ya es uno más en el Palomar de Juan Pablo Hernández. Ambos en condición de préstamo. Uno a uno desde EL PUEBLO, estos pases que pasaron.

📄 PERÍODO DE PASES – MARTES 10 DE FEBRERO DE 2026

# Nombre completo Del club Al club Carácter 1 Pintos Morencio, Ignacio Donato El Tanque Gladiador Definitivo 2 Fernández Silva, Jairo Ferro Carril Arsenal Definitivo 3 Díaz Fernández, Victorio Hindú Peñarol Definitivo 4 Figueroa Suárez, Juan Bautista Peñarol Hindú Definitivo 5 Acosta Irigoyen, Haminton Alejandro Salto Uruguay Tigre Definitivo 6 González Pesce, Cristhian Samuel Peñarol Tigre Préstamo* 7 De los Santos Prado, Pablo Nicolás Saladero Tigre Definitivo 8 Cardozo Leguisamo, Diego Fabián Huracán Ceibal Definitivo 9 Negrin Duarte, Ramiro Imanol Fénix Tigre Definitivo 10 Giménez Sosa, Diego Salto Uruguay Sud América Definitivo 11 Lalindre Trindade, Braian Eduardo Huracán Sud América Definitivo 12 Pereira de Freitas, Bruno Aaron Dublín Central Almagro Definitivo 13 Ferreira Ribeiro, Facundo Progreso Ferro Carril Préstamo 14 Deud Quiroga, Thiago Javier Gladiador El Tanque Préstamo 15 Moraes Izaguirre, Emiliano Rafael Palomar Dep. Artigas Definitivo 16 Rossi Busca, Valentino Salto Uruguay Cerro Préstamo* 17 Vargas Cabrera, Rubén Fabricio Tigre Dublín Central Definitivo 18 Almeida Cardozo, Brayan Sebastián Salto Nuevo Dublín Central Préstamo* 19 Varela Anchorena, Santiago Daniel Tigre Dublín Central Definitivo 20 Quiroga Velázquez, Diver Rafael Santa Rosa Cerro Préstamo 21 Aguirre Mezeta, Antony Nicol Santa Rosa Cerro Préstamo 22 Botti Rendo, Ignacio Andrés Universitario Dep. Artigas Definitivo 23 Conti Fornaroli, José Ignacio Tigre Dep. Artigas Definitivo 24 De los Santos González, Federico Misael Universitario Dep. Artigas Definitivo 25 Herrmann Ojeda, Enzo Sebastián Parque Solari Nacional Definitivo 26 Cuello Alvez, Bruno Parque Solari Nacional Definitivo 27 Fernández Cecchini, Santiago Universitario San Eugenio Préstamo* 28 Aplanelp Aguilera, Emilio Emanuel River Plate Dep. Artigas Préstamo* 29 Chiappini Berniz, Anthony Michael River Plate Dep. Artigas Préstamo* 30 Añasco Godoy, Alex Fernando Ferro Carril Dep. Artigas Definitivo 31 Viera Etchegaray, Nahuel Saladero Tigre Definitivo 32 Moreira Santos, Thiago Nicolás Salto Uruguay Tigre Definitivo 33 Maidana Núñez, Thiago Federico Salto Uruguay Tigre Definitivo 34 Martínez Rodríguez, Anthony Lautaro Chaná Fénix Préstamo 35 Oxandabarat Montero, Alex Elías Chaná Progreso Préstamo 36 Paulino Ereria, Thiago Javier Saladero Arsenal Préstamo 37 González Méndez, Diego Benjamín Universitario Ferro Carril Definitivo 38 Gallero Noble, Thiago Alexis River Plate Palomar Préstamo* 39 Argain Naya, Diego Martín River Plate Palomar Préstamo* 40 Chaparro Correa, Santiago Agustín Libertad Chaná Préstamo* 41 Ferreira Sena, Roberto Lazareto Cerro Definitivo 42 Texeira Facio, Máximo Samuel River Plate Ferro Carril Préstamo 43 Dornells Ledesma, Benjamín Ferro Carril Progreso Definitivo 44 Ferreira Dalmao, Guillermo Gastón Gladiador Florida Definitivo 45 Trías Bastida, Facundo Parque Solari Saladero Definitivo 46 Proenza Alberro, Alan Maximiliano Dublín Central Almagro Préstamo 47 Lima López, Pablo Javier Saladero Libertad Definitivo 48 Díaz Cáceres, Víctor Hugo Dublín Central Santa Rosa Definitivo 49 Martínez Teyze, Bautista Parque Solari Arsenal Definitivo

Básquetbol: Salto Uruguay da señales para ser campeón: 76-72

Configuró el tercer partido entre Salto Uruguay y Juventus, para determinar quién es el Campeón Salteño de Básquetbol en la temporada 2025-2026. Anulando el tercer partido, ayer finalmente con la nueva versión: el tercer partido otra vez. Y al igual que en el juego anulado, la imposición de Salto Uruguay por 76 a 72, Por lo tanto ahora en el registro general, el 2-1 a cuenta de los albicelestes. En caso de victoria mañana viernes por parte de Salto Uruguay, se acreditará la copa que lo sintetizará como nuevo rey del básquetbol salteño después de las cinco consagraciones consecutivas de Ferro Carril.

Sin Fútbol Sala Femenino pero con 8ª del Masculino

Este fin de semana no hay Futsal Femenino. Lo que sí hay y vuelve es el Futsal Masculino de 1’ División, en la Divisional B. Ayer miércoles se fijaron los detalles para jugar el domingo 15 . La 8’ Fecha de la 1’ Rueda de B , son estos los partidos :

El próximo fin de semana del sábado 21 y domingo 22 ahí si vuelven ambas Divisionales del Masculino, A y B. En el caso del Fútbol Femenino cuando retorne, será la primera fecha de la segunda rueda, con un partido de excepción: Tigre vs Huracán. En la tabla de posiciones, las 7 unidades de Tigre, Huracán 6, Paso del Bote 4 y CAAS 0.

