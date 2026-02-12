21.5 C
El martes que pasó y de pase en pase también

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
7
Tiempo de lectura: 3 min.

Agustín Chaparro ya es de Chaná: Diego Argain con destino Palomar

Fue el martes que pasó, cuando se originaron casi 50 pases en el séptimo día habilitado en la Liga Salteña de Fútbol. Agustín Chaparro supo de una saliente temporada en Libertad y no por nada se sumará a Chaná, mientras que Diego Argain de River Plate ya es uno más en el Palomar de Juan Pablo Hernández. Ambos en condición de préstamo. Uno a uno desde EL PUEBLO, estos pases que pasaron.

*********

📄 PERÍODO DE PASES – MARTES 10 DE FEBRERO DE 2026

#Nombre completoDel clubAl clubCarácter
1Pintos Morencio, Ignacio DonatoEl TanqueGladiadorDefinitivo
2Fernández Silva, JairoFerro CarrilArsenalDefinitivo
3Díaz Fernández, VictorioHindúPeñarolDefinitivo
4Figueroa Suárez, Juan BautistaPeñarolHindúDefinitivo
5Acosta Irigoyen, Haminton AlejandroSalto UruguayTigreDefinitivo
6González Pesce, Cristhian SamuelPeñarolTigrePréstamo*
7De los Santos Prado, Pablo NicolásSaladeroTigreDefinitivo
8Cardozo Leguisamo, Diego FabiánHuracánCeibalDefinitivo
9Negrin Duarte, Ramiro ImanolFénixTigreDefinitivo
10Giménez Sosa, DiegoSalto UruguaySud AméricaDefinitivo
11Lalindre Trindade, Braian EduardoHuracánSud AméricaDefinitivo
12Pereira de Freitas, Bruno AaronDublín CentralAlmagroDefinitivo
13Ferreira Ribeiro, FacundoProgresoFerro CarrilPréstamo
14Deud Quiroga, Thiago JavierGladiadorEl TanquePréstamo
15Moraes Izaguirre, Emiliano RafaelPalomarDep. ArtigasDefinitivo
16Rossi Busca, ValentinoSalto UruguayCerroPréstamo*
17Vargas Cabrera, Rubén FabricioTigreDublín CentralDefinitivo
18Almeida Cardozo, Brayan SebastiánSalto NuevoDublín CentralPréstamo*
19Varela Anchorena, Santiago DanielTigreDublín CentralDefinitivo
20Quiroga Velázquez, Diver RafaelSanta RosaCerroPréstamo
21Aguirre Mezeta, Antony NicolSanta RosaCerroPréstamo
22Botti Rendo, Ignacio AndrésUniversitarioDep. ArtigasDefinitivo
23Conti Fornaroli, José IgnacioTigreDep. ArtigasDefinitivo
24De los Santos González, Federico MisaelUniversitarioDep. ArtigasDefinitivo
25Herrmann Ojeda, Enzo SebastiánParque SolariNacionalDefinitivo
26Cuello Alvez, BrunoParque SolariNacionalDefinitivo
27Fernández Cecchini, SantiagoUniversitarioSan EugenioPréstamo*
28Aplanelp Aguilera, Emilio EmanuelRiver PlateDep. ArtigasPréstamo*
29Chiappini Berniz, Anthony MichaelRiver PlateDep. ArtigasPréstamo*
30Añasco Godoy, Alex FernandoFerro CarrilDep. ArtigasDefinitivo
31Viera Etchegaray, NahuelSaladeroTigreDefinitivo
32Moreira Santos, Thiago NicolásSalto UruguayTigreDefinitivo
33Maidana Núñez, Thiago FedericoSalto UruguayTigreDefinitivo
34Martínez Rodríguez, Anthony LautaroChanáFénixPréstamo
35Oxandabarat Montero, Alex ElíasChanáProgresoPréstamo
36Paulino Ereria, Thiago JavierSaladeroArsenalPréstamo
37González Méndez, Diego BenjamínUniversitarioFerro CarrilDefinitivo
38Gallero Noble, Thiago AlexisRiver PlatePalomarPréstamo*
39Argain Naya, Diego MartínRiver PlatePalomarPréstamo*
40Chaparro Correa, Santiago AgustínLibertadChanáPréstamo*
41Ferreira Sena, RobertoLazaretoCerroDefinitivo
42Texeira Facio, Máximo SamuelRiver PlateFerro CarrilPréstamo
43Dornells Ledesma, BenjamínFerro CarrilProgresoDefinitivo
44Ferreira Dalmao, Guillermo GastónGladiadorFloridaDefinitivo
45Trías Bastida, FacundoParque SolariSaladeroDefinitivo
46Proenza Alberro, Alan MaximilianoDublín CentralAlmagroPréstamo
47Lima López, Pablo JavierSaladeroLibertadDefinitivo
48Díaz Cáceres, Víctor HugoDublín CentralSanta RosaDefinitivo
49Martínez Teyze, BautistaParque SolariArsenalDefinitivo

Básquetbol: Salto Uruguay da señales para ser campeón: 76-72

Configuró el tercer partido entre Salto Uruguay y Juventus, para determinar quién es el Campeón Salteño de Básquetbol en la temporada 2025-2026. Anulando el tercer partido, ayer finalmente con la nueva versión: el tercer partido otra vez. Y al igual que en el juego anulado, la imposición de Salto Uruguay por 76 a 72, Por lo tanto ahora en el registro general, el 2-1 a cuenta de los albicelestes. En caso de victoria mañana viernes por parte de Salto Uruguay, se acreditará la copa que lo sintetizará como nuevo rey del básquetbol salteño después de las cinco consagraciones consecutivas de Ferro Carril.

Sin Fútbol Sala Femenino pero con 8ª del Masculino

Este fin de semana no hay Futsal Femenino. Lo que sí hay y vuelve es el Futsal Masculino de 1’ División, en la Divisional B. Ayer miércoles se fijaron los detalles para jugar el domingo 15 . La 8’ Fecha de la 1’ Rueda de B , son estos los partidos :

El próximo fin de semana del sábado 21 y domingo 22 ahí si vuelven ambas Divisionales del Masculino, A y B. En el caso del Fútbol Femenino cuando retorne, será la primera fecha de la segunda rueda, con un partido de excepción: Tigre vs Huracán. En la tabla de posiciones, las 7 unidades de Tigre, Huracán 6, Paso del Bote 4 y CAAS 0.

