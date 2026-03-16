El lunes del Consejo Superior

Se abre la ruta: Comisión de Reglamento, Colegio y los jueces para tachar o avalar

La sesión de hoy lunes no es una reunión más; los temas en tabla apuntan a la reestructuración interna necesaria tras un inicio de año que ha visto una asistencia algo irregular de los clubes (recientemente solo ocho clubes participaron en una sesión ordinaria).

Este es, quizás, el punto de mayor sensibilidad: definir la composición del Colegio de Jueces y sobre todo quien es el presidente. Todo apunta a la continuidad de José Luis «Pipilo» de los Santos. La designación de las autoridades del Colegio de Jueces y la votación de la nómina arbitral son fundamentales para garantizar la transparencia y el correcto desarrollo de la actividad local. Existe una clara intención de dotar al nuevo Colegio de un respaldo institucional sólido para evitar las fracturas de confianza que suelen emerger cuando los fallos deportivos son cuestionados. El propio «Pipilo» dio su conformidad: seguir sin más trámite. Será noche para votar o rechazar árbitros. Es la potestad que sostienen los clubes de la Divisional «A».

….Y LA COMISIÓN DE REGLAMENTO

La integración de esta comisión es vital, ya que es el órgano técnico encargado de interpretar las normas y evitar «lagunas» legales que terminan en disputas prolongadas. Su conformación equilibrada es clave para la armonía de la liga.

Mientras Ceibal mantiene una postura firme de vigilancia. El malestar por fallos que consideran injustos ha sido un tema recurrente para la institución. Ceibal espera que el Consejo Superior no solo escuche sus inquietudes, sino que brinde garantías de imparcialidad en los tribunales, buscando evitar que los errores administrativos o técnicos vuelvan a afectar los resultados en la cancha.

Pasando revista

Colegio de Jueces: Definir avales y autoridades para garantizar transparencia.

Comisión Reglamento: Consolidar su integración para dirimir disputas normativas.

Caso Ceibal: Exigencia de respuestas claras sobre fallos polémicos previos.

Selección Salto: Enfocada en el partido de vuelta de cuartos de final ante Zona Oeste.

Es un momento bisagra donde la institucionalidad de la Liga deberá equilibrarse con el éxito deportivo de la Selección. De eso se trata. Ese es el fin. Mañana martes en tanto, sesiona la Divisional «B», después del paréntesis del pasado fin de semana, desde el momento que las dos asociaciones resolvieron no controlar partidos, como consecuencia de la agresión consumada hacia el árbitro Mauro Melo. Cabe establecer que en el Tribunal de Penas convocó a quienes fueron protagonistas de las incidentes que surgieron sobre el final del partido que afrontaron Deportivo Artigas y El Tanque. A su vez, el ingreso de una nota que incluye reclamo de puntos: Cerro a San Eugenio.

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El Femenino se enciende: Huracán dio el golpe y acecha la cima: 3-1



La tercera rueda del Campeonato Salteño de Fútbol Sala Femenino comenzó con un sacudón en la tabla de posiciones. Lo que parecía un camino despejado para el liderazgo, hoy se transforma en una lucha abierta tras los resultados registrados en esta primera fecha de la nueva etapa. El plato fuerte de la jornada fue, sin dudas, el choque entre el puntero Tigre y su escolta inmediato, Huracán. En un partido de alta intensidad táctica y despliegue físico, el equipo de «el Globo» logró imponer condiciones para llevarse una victoria estratégica por 3 a 1.

Este resultado no solo le quita el invicto reciente al líder, sino que le permite a Huracán recortar distancias y quedar a tan solo tres puntos de la cima. La solidez defensiva y la eficacia en los metros finales fueron las claves para desarticular a un Tigre que, pese a la derrota, se mantiene en lo más alto pero ya siente el aliento de su perseguidor en la nuca.



PASO DEL BOTE SIN TREGUA

A primera hora, Paso del Bote ratificó su buen momento al vencer con autoridad a CAAS por 4 a 1. Con un juego colectivo aceitado, el equipo triunfador logró sumar tres puntos vitales que lo consolidan en la tercera posición con 11 unidades, manteniendo vivas las esperanzas de prenderse en la definición del torneo. Por el lado de CAAS, el equipo sigue sin poder sumar en lo que va del certamen, aunque mostró pasajes de resistencia ante un rival de jerarquía.

EN LA TABLA

Desde EL PUEBLO, una manera de repasar la tabla de posiciones al cabo de la nueva fecha. A saber.

Tabla de posiciones

Equipo Puntos Tigre 16 Huracán 13 Paso del Bote 11 CAAS 0

La paridad mostrada en esta fecha de inicio de la tercera rueda promete un cierre de campeonato saliente, donde cada gol y cada punto valdrán oro en la carrera por el título salteño.

Entre la Sub 16 y la Sub 18: Un martes para complementar

Será mañana martes, cuando finalice la primera fecha de los torneos que impulsa el Consejo Único Juvenil, tanto en Sub 16 como en Sub 18. A cuatro cancha, con estos partidos y estas ternas.

CUJ “A”, SUB. 16 Y SUB 18. 1° FECHA, APERTURA.

MARTES 17/03/2026.

PARQUE LUIS T, MERAZZI.

21 hrs. Chaná – Ferro Carril. Sub. 18. Árbitros: Robert Aguirre, Gimena Rodríguez, José Ramallo.

CANCHA DE NACIONAL.

20 hrs. Nacional – Gladiador. Sub. 18. Árbitros: Mauricio Revuelta, Alexander Moreno, Catalina Fernández.

CANCHA DE UNIVERSITARIO.

20 hrs. Peñarol – Universitario. Sub. 18. Árbitros: Nicolás Castaño, Cristian Masseroni, Jonathan Guglielmone.

PARQUE CARLOS AMBROSONI.

19:30 hrs. River Plate – Salto Uruguay. Sub. 18. Árbitros: César Loetti, Ricardo González, Lorena Machiavello.

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