El intendente Albisu recorrió las piscinas barriales y destacó su rol social y recreativo

El intendente de Salto, Carlos Albisu, junto al coordinador de Deportes, Marcelo García de Rosa, recorrió las siete piscinas barriales, con el objetivo de apreciar su funcionamiento, el mantenimiento de las instalaciones y la recuperación de espacios que forman parte de cada uno de estos centros recreativos.

Durante la recorrida, las autoridades observaron el importante movimiento de usuarios que se registra diariamente, especialmente en el marco de las altas temperaturas que caracterizan a la temporada estival, así como el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas que allí se llevan adelante.

En ese contexto, Albisu destacó especialmente las clases de natación que se vienen dictando, remarcando la importancia de enseñar a nadar a niños, jóvenes y adultos. “Es algo tan fundamental, una herramienta clave hoy en día”, expresó el intendente, al tiempo que valoró la recuperación de infraestructuras, como la piscina de Rincón de Valentín.

Asimismo, subrayó el valor social de estos espacios, que no solo cumplen una función deportiva, sino también de integración y convivencia. “Después está la recreación y el compartir entre niños, con padres y abuelos, en lo que hace a toda esta época de verano”, señaló.

En ese sentido, Albisu remarcó la gran concurrencia de vecinos a las piscinas barriales. “Con un calor muy intenso, como el de hoy, hemos visto muchos salteños volcados a cada una de estas piscinas”, concluyó.

