El Hospital de Salto ya cuenta con tomógrafo propio: un avance clave para la salud pública

Fotos Alejandro Sosa Fotos Alejandro Sosa Fotos Alejandro Sosa Fotos Alejandro Sosa Fotos Alejandro Sosa

Un hito para la salud pública departamental

En la mañana de este lunes 29 de diciembre se llevó a cabo la inauguración del tomógrafo en el Hospital de Salto, un hito largamente esperado para la salud pública del departamento. El acto contó con la presencia de la ministra de Salud Pública, Dra. Cristina Lustemberg, y del presidente de ASSE, Dr. Álvaro Danza, junto a autoridades locales, referentes institucionales y equipos de salud, en una jornada que fue valorada como histórica para el centro asistencial.

La palabra de la directora del hospital

Previo a la inauguración, dialogamos con la directora del Hospital de Salto, Dra. Gabriela González, quien expresó su satisfacción por la concreción del proyecto. “Contenta, hoy es un día de festejo. Es la culminación de un trabajo arduo de varios meses, de muchas instancias que tuvimos que cumplir para llegar a esta alegría, que es para nosotros, para los usuarios y para el pueblo salteño”, señaló.

Trabajo silencioso y compromiso con la salud pública

La directora destacó que la instalación del tomógrafo refleja “el arduo y silencioso trabajo de una dirección que se propuso grandes metas desde el inicio”. Consultada sobre sus emociones en esta jornada, respondió: “Mucha emoción, pero principalmente la sensación del trabajo cumplido”. Con 30 años de trayectoria en el hospital, reafirmó su compromiso con la salud pública, subrayando además el esfuerzo colectivo de médicos, técnicos, administrativos y funcionarios.

ASSE: el valor del tiempo en el diagnóstico

Durante la oratoria, el presidente de ASSE, Dr. Álvaro Danza, subrayó el valor del tomógrafo como herramienta fundamental para ganar tiempo en el diagnóstico y el tratamiento. “Cuando hablamos de salud hablamos de tiempo. El tomógrafo no es solo una máquina, es una respuesta del Estado en un momento justo”, afirmó, destacando que el acto simboliza el cierre del primer año de gestión del actual directorio y un paso concreto hacia la equidad en el acceso a la tecnología médica.

Condolencias y respaldo institucional

Danza también se refirió a temas sensibles para la comunidad salteña, expresando sus condolencias por el reciente fallecimiento de un joven trabajador, y reafirmó el compromiso institucional de investigar el hecho con seriedad, respeto y apego al debido proceso. En ese sentido, respaldó a la dirección del hospital y a su equipo por la labor que vienen desarrollando.

Aclaraciones sobre la instalación del tomógrafo

Asimismo, aclaró la polémica generada en torno al destino del tomógrafo, explicando que el equipo había llegado al hospital hacía más de un año, pero que el espacio destinado a su instalación no reunía las condiciones estructurales necesarias. Detalló que el búnker debió ser reconstruido por problemas de soporte de peso, circulación interna y falta de salas adecuadas para informes y procedimientos con anestesia. “Postergamos diez días la puesta en funcionamiento para garantizar seguridad y mejores condiciones para los usuarios”, explicó.

Uso transitorio en otro centro de ASSE

Mientras se realizaban las obras, el tomógrafo fue transferido temporalmente al Hospital del Cerro, donde permitió realizar 190 estudios. El equipo que hoy quedó operativo en Salto es idéntico en marca y capacidad. “No se quitó, se transfirió dentro de ASSE para dar respuesta”, aclaró.

La visión del Ministerio de Salud Pública

Por su parte, la ministra de Salud Pública, Dra. Cristina Lustemberg, celebró la incorporación del equipamiento y destacó la magnitud del Hospital de Salto, que atiende a casi 80 mil usuarios. Señaló que contar con un tomógrafo ya no es un lujo, sino parte del equipamiento básico para un hospital de este porte.

Inversiones previstas y fortalecimiento del hospital

Recordó además que está prevista una inversión cercana a los 20 millones de dólares en el próximo quinquenio, que incluirá un nuevo CTI neonatal y pediátrico y mejoras en el block quirúrgico, fortaleciendo la capacidad resolutiva del hospital regional. La ministra valoró especialmente el trabajo de los funcionarios del hospital, quienes “pese a las dificultades y a los procesos de transición, sostienen la calidad asistencial”.

Impacto en listas de espera y cirugías

Finalmente, en rueda de prensa, el Dr. Danza confirmó que el tomógrafo permitirá reducir las listas de espera para estudios y contribuirá indirectamente a agilizar cirugías, especialmente en patologías complejas y oncológicas. “Es innumerable el aporte que va a tener para el hospital y para los usuarios”, concluyó.

Foto: Romina Buzzo

