El gobierno refuerza medidas para el agro ante la persistencia del déficit hídrico

El gobierno nacional resolvió reforzar y ampliar las herramientas de apoyo al sector agropecuario frente a la continuidad del déficit hídrico que afecta a varias zonas productivas del país, en el marco de una nueva evaluación técnica encabezada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

La actualización de las medidas se definió tras una reunión interinstitucional realizada ayer miércoles, en la que participaron organismos técnicos, productivos y de monitoreo climático, entre ellos el INIA, el INUMET y la DINAGUA, junto a otras instituciones vinculadas al seguimiento de la situación agroclimática.

En paralelo, el ministro Alfredo Fratti mantuvo un encuentro con la mesa de gremiales rurales nucleadas en Campo Unido, donde se analizó el escenario productivo actual y el alcance de las herramientas disponibles para mitigar los efectos de la falta de lluvias.

Uno de los anuncios centrales fue la ampliación de la autorización para pastoreo en fajas de rutas nacionales y caminos rurales, incorporando a Montevideo y Soriano a la lista de departamentos ya habilitados, medida que apunta a facilitar el acceso a forraje en zonas con fuerte afectación.

En materia financiera, se resolvió extender la asistencia crediticia del Banco de la República (BROU) a más departamentos. La línea “Inversión en capital de trabajo” permitirá acceder a financiamiento para productores ganaderos y lecheros, con apoyos que alcanzan los 55 dólares por vaca o novillo, 35 dólares por ternero o vaquillona joven y 15 dólares por ovino, mientras que para la lechería el monto llega a 75 dólares por vaca.

El esquema contempla que hasta junio de 2026 solo se abonen intereses, mientras que el capital se cancelará en dos etapas, con vencimientos en octubre de 2026 y abril de 2027, incluyendo además bonificación en la tasa.

A su vez, el MGAP extendió medidas específicas dirigidas a productores familiares de hasta 100 hectáreas CONEAT 100, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR). Dentro de este paquete se destaca una línea especial del Programa Microcrédito Rural, con préstamos de hasta 100.000 pesos, tasas del 15% anual y plazos de hasta 24 meses, con períodos de gracia adaptados a cada sistema productivo.

También se fortalecieron los fondos rotatorios de alimentación animal instrumentados en conjunto con la ANDE, que permitirán financiar hasta 1.000 dólares por productor con tasas subsidiadas.

Por otra parte, se amplió la cobertura de financiamiento para el sector ganadero afectado mediante la operativa de República Microfinanzas, consolidando así el conjunto de herramientas crediticias disponibles para el sector.

Desde el gobierno se señaló que el monitoreo de la situación continuará de forma permanente y que las medidas podrán ajustarse en función de la evolución climática y del impacto productivo en los territorios.

