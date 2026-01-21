El Gobierno de Salto recupera maquinaria clave y planifica obras estratégicas en la ciudad

Avanza la puesta a punto de equipos pesados y se proyectan intervenciones de fondo en calles y avenidas con mayor deterioro.El Gobierno de Salto recupera maquinaria pesada para servicios esenciales y planifica obras viales de gran porte en distintos barrios y avenidas clave de la ciudad.

El Gobierno de Salto continúa avanzando en la recuperación de maquinaria fundamental para el funcionamiento de distintos servicios y la ejecución de obras en la ciudad. Así lo señaló el director del Departamento de Obras, Juan Manuel Texeira Núñez, al destacar el trabajo que se viene desarrollando tanto en el Taller Vial como en el Gramon.

En ese marco, el jerarca subrayó especialmente la labor de los funcionarios del Gramon en la recuperación de un bulldozer Caterpillar, equipo clave para el Vertedero y la Cantera municipal. Según explicó, hacía varios meses que la maquinaria no estaba operativa y su reparación implicó una inversión importante, ya que se realizó la recuperación completa del tren de rodaje.

- espacio publicitario -

Texeira Núñez advirtió que el Vertedero atraviesa actualmente una situación compleja, particularmente por la acumulación de residuos en un sector ubicado debajo de las torres de alta tensión, lo que genera un riesgo significativo de incendios. En ese contexto, remarcó que contar con maquinaria pesada resulta imprescindible para poder arrastrar los residuos hacia otras áreas y liberar ese espacio crítico.

Paralelamente, informó que en el Taller Vial se continúa trabajando en la recuperación de otros equipos, entre ellos un tractor destinado a la cazamba, considerado esencial para el movimiento de materiales en diversas tareas operativas.

En cuanto al mantenimiento vial, el director señaló que las cuadrillas de bacheo siguen trabajando de forma intensa en distintos puntos de la ciudad, aunque se avanza en una planificación más profunda para intervenir las calles que presentan mayor deterioro. Este relevamiento se realiza barrio por barrio, con el objetivo de rehacer arterias completas y, de ese modo, aliviar la carga de trabajo de las cuadrillas, que —según destacó— vienen cumpliendo una muy buena tarea.

Finalmente, Texeira Núñez adelantó que se sigue avanzando en proyectos de obras de mayor porte, a ejecutarse con financiamiento solicitado, que incluyen intervenciones en avenidas estratégicas como Pascual Harriague, Gobernador de Viana, Manuel Oribe, Concordia y Rodó. Estas obras permitirán mejorar significativamente sectores con dificultades históricas y, al mismo tiempo, liberar recursos operativos para atender otras necesidades de la ciudad.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/pgmu