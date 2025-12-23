El Gobierno de Salto lanzó la app Gobierno Digital para simplificar trámites y mejorar la atención ciudadana

- espacio publicitario -

La Intendencia de Salto presentó la app Gobierno Digital, una herramienta que centraliza reclamos, trámites y agenda, buscando ahorrar tiempo y mejorar la respuesta institucional.

Con el objetivo de simplificar trámites, optimizar el uso del tiempo y mejorar la atención a la ciudadanía, el Gobierno de Salto presentó oficialmente la app Gobierno Digital, el primer hito de la estrategia de Transformación Digital que impulsa la administración departamental.

La iniciativa surge desde el área de Innovación y Desarrollo Productivo, en conjunto con el equipo de Cómputos y distintas dependencias municipales, y se inscribe dentro de la línea de Innovación Pública, orientada a fortalecer el vínculo entre el Gobierno y la ciudadanía mediante servicios más simples, claros y eficientes.

Durante la presentación, el intendente Carlos Albisu destacó que la herramienta responde a una lógica de cercanía y resolución de problemas concretos. Señaló que la tecnología solo adquiere sentido cuando facilita la vida cotidiana de las personas y mejora la respuesta institucional. En ese marco, remarcó que la app Gobierno Digital constituye un avance tangible dentro de una estrategia de modernización “pensada para los salteños y construida con hechos”.

Diagnóstico previo y consulta ciudadana

El lanzamiento se apoya en un proceso de diagnóstico basado en evidencia. El coordinador de Innovación y Desarrollo Productivo, Pablo Da Cunda, explicó que al inicio de la gestión se realizó una consulta abierta de mejora continua, impulsada por el equipo técnico del Monitor Productivo del Gobierno de Salto.

El relevamiento contó con la participación de casi 500 personas y permitió identificar las principales fricciones en el vínculo ciudadano–Gobierno. A partir de ese análisis se detectaron problemas recurrentes vinculados a demoras, traslados innecesarios, pagos, costos, horarios, burocracia y falta de información clara.

Entre los reclamos más mencionados se destacaron los servicios urbanos —alumbrado, residuos, pozos y podas— con alrededor del 22 %. Le siguieron la zona azul (12,7 %) y la libreta de conducir (12,2 %), además de otros trámites de tránsito. Un dato relevante fue que más de 7 de cada 10 participantes manifestaron interés en realizar trámites en formato digital.

Qué permite hacer la app Gobierno Digital

La aplicación organiza sus funcionalidades en tres ejes centrales, priorizados por su impacto en la vida cotidiana:

Reclamos centralizados y con seguimiento

Desde el celular, el ciudadano puede registrar reclamos, adjuntar imágenes y generar un expediente que permite seguir el estado del trámite. Esto aporta mayor transparencia para el usuario y mejor información para el Gobierno, facilitando la detección de recurrencias y puntos críticos.

Agenda y trámites: libreta de conducir

Para quienes tramitan la libreta de conducir por primera vez, la app permite agendar el examen teórico, obtener el número de expediente y realizar un único paso presencial previo para el pago del timbre. Luego, el ciudadano concurre directamente a Tránsito el día asignado. La misma lógica se aplica a las renovaciones. En el área clínica, también se podrá agendar turno desde la aplicación.

Organización de la atención presencial

La herramienta habilita sacar número u horario de atención desde el hogar y seguir en tiempo real el avance de la fila desde el celular. Esto permite planificar mejor el tiempo, descomprimir oficinas y mejorar tanto la experiencia del público como las condiciones de trabajo de los equipos municipales.

Una plataforma en crecimiento

Desde el Gobierno de Salto indicaron que la app se proyecta como una plataforma en evolución. Entre las próximas etapas se trabaja en una nueva solución para la zona azul, orientada a modernizar el sistema, facilitar el pago y contemplar la integración del cuidacoche.

En materia de movilidad, la aplicación ya incluye información sobre líneas, paradas y geolocalización de ómnibus, y se prevé ampliar estos servicios en futuras actualizaciones.

El desarrollo fue realizado íntegramente con recursos propios, a cargo del equipo interno de Cómputos, con la colaboración de las distintas dependencias municipales que revisaron procesos y acordaron criterios comunes.

La app Gobierno Digital ya se encuentra disponible en Google Play y App Store, y puede descargarse buscando Gobierno de Salto. Según Da Cunda, este primer hito marca el inicio de un camino de transformación que continuará desarrollándose por etapas, con el foco puesto en cuidar el tiempo de la gente y mejorar el acceso a los servicios en todo el departamento.

