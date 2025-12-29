El Gobierno de Salto informa horarios especiales de funcionamiento por Año Nuevo

El Gobierno de Salto comunica a la población que, con motivo de las celebraciones de Año Nuevo, el día miércoles 31 de diciembre de 2025 las dependencias de la Intendencia de Salto cumplirán un horario especial de funcionamiento.



El horario de trabajo será de 08:00 a 12:00 horas, mientras que la atención al público se realizará entre las 08:30 y las 11:30 horas. Asimismo, se informa que los días jueves 1 y viernes 2 de enero de

2026, las oficinas centrales de la Intendencia permanecerán cerradas. Se agradece la comprensión de la ciudadanía y se recomienda tener en cuenta estos horarios al momento de realizar trámites en las

dependencias municipales.

