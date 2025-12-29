34.2 C
Salto
lunes, diciembre 29, 2025

El Gobierno de Salto informa horarios especiales de funcionamiento por Año Nuevo

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
6
Tiempo de lectura: < 1 min.

El Gobierno de Salto comunica a la población que, con motivo de las celebraciones de Año Nuevo, el día miércoles 31 de diciembre de 2025 las dependencias de la Intendencia de Salto cumplirán un horario especial de funcionamiento.


El horario de trabajo será de 08:00 a 12:00 horas, mientras que la atención al público se realizará entre las 08:30 y las 11:30 horas. Asimismo, se informa que los días jueves 1 y viernes 2 de enero de
2026, las oficinas centrales de la Intendencia permanecerán cerradas. Se agradece la comprensión de la ciudadanía y se recomienda tener en cuenta estos horarios al momento de realizar trámites en las
dependencias municipales.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/mi5h
Salto Totems
Diario EL PUEBLO CLASIFICADOS
EP.tv / EL PUEBLO On-line TV

NUESTRAS REDES

Administración

Horario:

  • Lunes a Viernes:
    8:00 a 12:00hs y de 15:00 a 19:00hs
  • Sábados:
    8:00 a 13:00hs
  • ENERO:
    7:30 a 12:30hs
Tel.: +(598) 473 34 133
Whatsapp: 099 813 241
Email: [email protected]
Dirección: 18 de julio 151, Salto (50000)

Envíenos un Mensaje

Comercial

Diego Monzón
Whatsapp: +598 98 700 004
Email: [email protected]

Redacción

Whatsapp: +598 92 281 124
Email: [email protected]

Adriana Martínez
Consejera Editorial Honoraria

Email: [email protected]

Dirección

Gustavo Boksar Cámpora

Tel.: +(598) 473 34 133 int 102
Email: [email protected]

¡Quiero leer EL PUEBLO! ¿Cómo hago?

© 2024+ Diario EL PUEBLO / LISECOR S.A. - v1.0.0 / Miembro de OPI / Depósito Legal