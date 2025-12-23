El Gobierno de Salto impulsa y fortalece el Sistema Nacional de Comedores en articulación con el MIDES

- espacio publicitario -



Este martes se realizó una recorrida por distintos puntos del departamento donde se desarrolla la estrategia del Sistema Nacional de Comedores, una política pública que el Gobierno de Salto impulsa y ejecuta en el territorio en coordinación con el Gobierno Nacional, con el objetivo de garantizar el acceso a la alimentación a la población en situación de vulnerabilidad.

En ese marco, el director departamental del MIDES, Jorge Vaz Tourem, destacó la importancia del trabajo articulado entre ambos niveles de gobierno, señalando que el Instituto Nacional de Alimentación aporta los alimentos y el acompañamiento técnico, mientras que el Gobierno Departamental cumple un rol central en la implementación efectiva de la política, a través de la logística, la evaluación permanente y la cofinanciación del sistema.

Desde la Intendencia de Salto, el despliegue territorial se lleva adelante mediante el trabajo coordinado del CECOED y la Dirección de Desarrollo Social, que asumen la organización de la distribución, la elaboración de los alimentos y el seguimiento de la política en cada punto del departamento, garantizando que el servicio llegue a quienes más lo necesitan.

Vaz Tourem remarcó que la inseguridad alimentaria sigue siendo una problemática relevante en el departamento, con indicadores que exigen una presencia activa del Estado. Según datos de 2023, cerca del 14 % de la población presenta algún grado de inseguridad alimentaria, lo que refuerza la necesidad de profundizar acciones conjuntas y sostenidas en el tiempo.

En esa línea, el director de Desarrollo Social del Gobierno de Salto, Facundo Marziotte, informó que la Intendencia intensificará el trabajo durante los meses de enero y febrero, un período especialmente sensible debido al receso educativo y la suspensión del servicio de alimentación en los centros escolares. El plan contempla flexibilizar y reforzar los comedores barriales, con seguimiento de asistentes sociales y un abordaje técnico coordinado, con el objetivo de llegar a marzo con una estructura fortalecida y datos claros para la continuidad de la política.

Por su parte, el coordinador del CECOED, Aquiles Mainardi, subrayó la importancia del enfoque interinstitucional, destacando la experiencia operativa del equipo departamental en la distribución y el contacto directo con la población. Señaló que esta cercanía es clave para tomar decisiones oportunas y asegurar que el sistema responda de forma eficiente a las necesidades reales de las familias.

Las autoridades coincidieron en que este proceso consolida una forma de trabajo que prioriza la presencia activa del Gobierno de Salto en el territorio, fortaleciendo el Sistema Nacional de Comedores y garantizando una respuesta coordinada del Estado frente a una realidad social que requiere compromiso, planificación y cercanía.

