El Gobierno de Salto firmó un convenio con la Fundación Piso Digno para mejorar condiciones habitacionales

El Gobierno de Salto firmó este lunes un convenio de cooperación con la Fundación Piso Digno, con el objetivo de profundizar el trabajo conjunto destinado a mejorar las condiciones habitacionales de familias en situación de vulnerabilidad en el departamento.

La instancia reunió a autoridades departamentales y representantes de la fundación, formalizando un vínculo que ya venía desarrollándose desde hace varios meses y que apunta a erradicar los pisos de tierra en los hogares, considerados un factor de riesgo para la salud, especialmente en la primera infancia.

Por la Fundación Piso Digno participaron su director, Pablo Bartol, y el coordinador general Matías Acosta. En tanto, por el Gobierno de Salto estuvieron presentes el intendente Carlos Albisu, el secretario general Walter Texeira Núñez y el integrante del área de Cercanía Juan Andrés Machiavello.

Durante el encuentro, Texeira Núñez destacó la importancia de institucionalizar el trabajo que ya se venía realizando de forma articulada, señalando que la firma del convenio permite generar mejores condiciones para sostener y ampliar la iniciativa en el tiempo.

Desde la Fundación Piso Digno, Matías Acosta subrayó que el acuerdo ratifica el trabajo iniciado en agosto, período en el que ya se obtuvieron resultados concretos. Según indicó, hasta el momento se colocaron más de 40 pisos, alcanzando más de 900 metros cuadrados construidos. En ese marco, remarcó que el objetivo central es que ninguna niña o niño nazca en un piso de tierra, entendiendo esta acción como un primer escalón de dignidad para muchas familias.

El intendente Albisu recordó que conoció el proyecto antes de asumir su cargo, durante los meses de mayo y junio, cuando junto a integrantes de su equipo tomó contacto directo con la experiencia que desarrollaba la Fundación. “Nos vinimos convencidos de que queríamos esto para Salto”, expresó, al valorar el impacto social y sanitario de la iniciativa.

El jefe comunal agregó que, una vez iniciado el actual período de gobierno, se avanzó en la concreción del convenio con la convicción de que el Estado debe estar presente donde más se lo necesita. En ese sentido, explicó que el trabajo se desplegará con un fuerte enfoque territorial, articulando con el área de Cercanía, la descentralización, las comisiones vecinales y el trabajo tanto en barrios como en zonas rurales.

Albisu remarcó finalmente que la erradicación de los pisos de tierra no es solo una mejora habitacional, sino una política clave en materia de salud pública. “Tenemos que luchar para que ningún niño nazca en un piso de tierra. Hay un tema de salud que es central y tenemos la responsabilidad de cuidar a los nuestros”, afirmó, reafirmando el compromiso del Gobierno de Salto de avanzar junto a la Fundación Piso Digno en soluciones concretas para las familias que más lo necesitan.

