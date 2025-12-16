El Gobierno de Salto explicó cómo sigue el proceso del financiamiento aprobado

- espacio publicitario -

El Gobierno de Salto detalló los próximos pasos del financiamiento aprobado, destacando transparencia, orden financiero y ejecución gradual de obras clave.

El Gobierno de Salto brindó una conferencia de prensa para informar cómo continúa el proceso del financiamiento a largo plazo recientemente aprobado por la Junta Departamental. De la instancia participaron el intendente Dr. Carlos Albisu, el secretario general Walter Texeira Núñez y el director de Hacienda, Ec. Nicolás Irigoyen, quienes explicaron el alcance de la resolución y las etapas que se desarrollarán a partir de ahora.

Durante la presentación, el secretario general Walter Texeira Núñez señaló que la aprobación legislativa constituye una etapa clave para el departamento, no solo desde el punto de vista administrativo, sino fundamentalmente para la ciudadanía. Destacó que desde el inicio se informó a la Junta Departamental sobre el destino de los fondos y que existe un compromiso firme de rendir cuentas de forma anual. En ese sentido, remarcó que la transparencia ha sido un eje central del proceso y que el objetivo es generar confianza y reafirmar el compromiso de construir un Salto diferente.

Por su parte, el director de Hacienda Nicolás Irigoyen explicó que la resolución aprobada habilita a la Intendencia a solicitar el financiamiento, pero aclaró que los recursos aún no están disponibles. Indicó que ahora se abre una nueva etapa que consiste en la elaboración del pliego de condiciones para realizar un llamado a licitación abierta. Este procedimiento permitirá que los oferentes evalúen la capacidad de repago de la Intendencia y que el mercado confirme la disponibilidad para otorgar el crédito, siempre dentro de los marcos legales y administrativos correspondientes.

Irigoyen agregó que este escenario fue analizado previamente y que existe viabilidad para acceder al financiamiento, siempre cumpliendo cada una de las instancias del proceso licitatorio. Una vez adjudicada la licitación y concretado el crédito, los fondos se destinarán tanto al pago de deudas de corto y mediano plazo como al avance del plan de obras previsto, lo que permitirá ordenar las finanzas departamentales.

Asimismo, explicó que el dinero no será recibido en un único desembolso, sino de forma anualizada. Esta modalidad permitirá previsibilidad de caja, una ejecución gradual de las obras y un seguimiento permanente y transparente, con controles tanto del oficialismo como de la oposición.

El intendente Carlos Albisu se refirió al impacto social y económico de la medida, señalando que la aprobación del financiamiento marca un antes y un después para el departamento. Subrayó que permitirá atender un déficit económico significativo y saldar deudas con más de trescientas empresas, en su mayoría salteñas. Destacó además que las obras proyectadas no responden a lujos, sino a la necesidad de resolver problemas estructurales vinculados a calles, caminería urbana y rural, medio ambiente e inversión social.

Albisu valoró el respaldo obtenido en la Junta Departamental y expresó su respeto hacia quienes no acompañaron la iniciativa. Manifestó su esperanza de que, con el avance de las concreciones, se compruebe que el camino elegido era el correcto para mejorar el departamento y la calidad de vida de su gente.

Finalmente, confirmó que se conformará una comisión de seguimiento con representación de todos los partidos, como garantía adicional de transparencia. Afirmó que se inicia una nueva etapa de gestión, con el compromiso de cumplir lo prometido, ejecutar las obras planificadas y avanzar hacia un Salto más ordenado, equitativo y con mayores oportunidades para todos.

¿Qué preguntaron les preguntaron y cómo respondieron?

Algunas fotos de la conferencia de prensa

