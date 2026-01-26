27.5 C
El Gobierno de Salto espera informes técnicos tras el incendio del Mercado Regional

El Gobierno de Salto espera informes técnicos para colaborar en retirar los restos del techo y productos que quedaron a raíz del incendio del Mercado Regional

El Gobierno de Salto continúa monitoreando de forma permanente la situación generada a partir del incendio registrado días atrás en el Mercado Regional de Frutas y Verduras, ubicado en calle Diego Lamas.

En ese marco, el secretario general de la Intendencia, Cr. Walter Texeira Núñez, encabezó una instancia de evaluación junto al Mayor (R) Sergio Acuña, Aquiles Mainardi y funcionarios del CECOED, analizando un escenario que fue calificado como complejo.

Texeira Núñez informó que ya se mantuvo contacto con los propietarios del galpón afectado, quienes señalaron que por el momento no es posible realizar ningún tipo de intervención en el lugar hasta contar con el informe oficial de Bomberos sobre las causas del siniestro y la correspondiente evaluación del seguro, dado que el predio se encuentra asegurado. También con los operadores que trabajan en el lugar.

Asimismo, explicó que se acordó que los propietarios darán aviso una vez que estén dadas las condiciones para ingresar al lugar. En ese sentido, remarcó que el Gobierno de Salto se mantiene a disposición para colaborar y brindar apoyo en todo aquello que sea necesario, dentro de sus competencias, una vez habilitada la intervención.

