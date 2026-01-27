El Gobierno de Salto brindó apoyo a trabajadores afectados por el incendio en el Mercado Regional

En el marco de las acciones desplegadas tras el incendio ocurrido días atrás en el Mercado Regional, en la mañana de este lunes se concretó la entrega de apoyo a casi 50 trabajadores y trabajadoras que se vieron directamente afectados por este lamentable hecho.

La asistencia fue posible luego de un trabajo previo de relevamiento social, realizado de forma articulada entre los propietarios de los puestos, el equipo de Desarrollo Social del Gobierno de Salto y el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED). Este trabajo permitió identificar con precisión las situaciones más urgentes y priorizar a las familias que dependen de la actividad diaria para su sustento.

La entrega consistió en canastas de alimentos, como una primera respuesta concreta para acompañar a quienes, a raíz del incendio, vieron interrumpida su fuente de ingresos. Esta acción se enmarca en una línea de trabajo que apunta a dar respuestas inmediatas, al tiempo que sostiene el acompañamiento en el tiempo, evaluando cada caso de manera individual.

Desde el Gobierno de Salto se continúa siguiendo de cerca la situación de cada familia afectada, reafirmando el compromiso de estar presentes cuando más se necesita, a través de la cercanía, la coordinación interinstitucional y acciones concretas que aporten alivio en momentos difíciles.

“Ante situaciones de emergencia, el rol del Estado es fundamental: estar, escuchar y actuar. Ese es el camino que se continúa transitando” subrayó el director de Desarrollo Social, Facundo Marziotte.

