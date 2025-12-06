El Gobierno de Salto avanza en el calendario criollo 2026 y proyecta una Oficina Ecuestre

- espacio publicitario -

En una instancia de trabajo que reunió a referentes del sector, el intendente de Salto, Carlos Albisu, junto al coordinador de Descentralización, Federico Filonenko, y el equipo técnico del área, mantuvo un encuentro con organizadores de festivales y destrezas gauchas del departamento. Según relató el propio Gobierno de Salto, el objetivo fue avanzar en la elaboración del calendario criollo 2026, ajustando fechas y coordinando esfuerzos para fortalecer un rubro que moviliza cultura, tradición y deporte a lo largo de todo el año.

Durante la reunión, Filonenko destacó la importancia del trabajo colaborativo y adelantó que aún restan convocar a varios organizadores, con quienes se continuará el intercambio en las próximas semanas. En este proceso, el Gobierno de Salto busca ordenar la actividad, evitar superposiciones y potenciar cada jornada criolla del departamento.

En ese marco, el coordinador anunció que la Intendencia está desarrollando una propuesta para la creación de una Oficina Ecuestre, una nueva área estratégica pensada para optimizar la gestión del sector. La iniciativa apunta a facilitar trámites, brindar apoyo institucional a festivales y jinetes, y acompañar a quienes representan al departamento en competencias dentro y fuera de Salto.

Filonenko explicó que la oficina también cumpliría un rol clave en materia de bienestar animal, ofreciendo controles, asesoramiento y mecanismos de concientización. Además, permitiría sistematizar información y elaborar informes que deberán elevarse al INBA a partir de marzo de 2026, en concordancia con las nuevas exigencias normativas.

El equipo técnico de Descentralización, junto a los propios organizadores de las fiestas criollas, ya elaboró un anteproyecto que fue presentado al intendente y al secretario general. Su evaluación y eventual aprobación marcarán el siguiente paso para la institucionalización de este nuevo espacio.

Con estas acciones, el Gobierno de Salto continúa consolidando una agenda de trabajo permanente con el sector ecuestre, apuntando a fortalecer una de las expresiones culturales más arraigadas en el departamento.

