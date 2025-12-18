El Gobierno de Salto acompañó el cierre del campeonato femenino salteño de fútbol sala

El Gobierno de Salto, a través de las Coordinaciones de Género y Generaciones, Deporte y Juventud, participó del campeonato femenino salteño de fútbol sala (futsal), organizado por la recientemente conformada Liga, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento del deporte en todas sus expresiones y categorías.
La presencia institucional en esta instancia deportiva pone de manifiesto el respaldo del Gobierno departamental al crecimiento de disciplinas emergentes, al impulso del deporte femenino y a la promoción de espacios de participación, inclusión y desarrollo para niñas, jóvenes y adultas.
En el marco del campeonato, el equipo Tigre se consagró campeón del certamen y recibió el correspondiente trofeo, en una jornada que celebró el esfuerzo, el trabajo en equipo y la dedicación de las deportistas.