El Gobierno de Salto acercó trámites de libretas de conducir a Cerros de Vera

El Gobierno de Salto concretó el pasado sábado una jornada especial de expedición y renovación de libretas de conducir en Cerros de Vera, una de las localidades más alejadas del departamento. La iniciativa permitió que más de 30 vecinos realizaran sus trámites sin necesidad de trasladarse a la capital departamental, una dificultad habitual para quienes residen en la zona.

La actividad se inscribe en una estrategia de cercanía y presencia territorial que busca reducir desigualdades en el acceso a servicios básicos. Según se informó desde la Intendencia, la experiencia fue valorada positivamente tanto por los vecinos como por los equipos técnicos que participaron de la jornada.

En ese marco, el director de Descentralización, Daniel Galliazzi, señaló que la acción responde a un reclamo histórico de Cerros de Vera y recordó que este tipo de iniciativas habían sido comprometidas durante la campaña electoral. Destacó además que se trató de una experiencia novedosa para la administración, ya que implicó el traslado completo del cuerpo inspectivo y del equipo técnico hasta el territorio, algo poco habitual en gestiones anteriores. Galliazzi adelantó que el objetivo es replicar esta modalidad en otras localidades del interior del departamento.

Por su parte, el coordinador de Movilidad Urbana, Robert Olguín, subrayó que la jornada se enmarca en la directiva del intendente de fortalecer la presencia institucional en todo el territorio. Remarcó la importancia de la articulación entre las áreas de Movilidad Urbana y Descentralización para llevar adelante este tipo de operativos y sostuvo que la experiencia en Cerros de Vera marca un punto de partida para ampliar el alcance del servicio durante el próximo año.

Desde el Gobierno departamental indicaron que se continuará profundizando esta línea de trabajo, con el foco puesto en garantizar el acceso equitativo a servicios esenciales y en consolidar una gestión con presencia efectiva en todo el departamento, más allá de la capital salteña.

